Les réunions du Conseil européen et du sommet de la zone euro des 10 et 11 décembre se sont terminées sans référence au sujet de l’élargissement de l’UE, car la précédente réunion du Conseil Affaires générales du 8 décembre n’est parvenue à aucun consensus sur la poursuite du processus. Le mois de décembre est toujours une période chargée et de multiples questions plus prioritaires ont absorbé une grande partie de l’attention du Conseil cette année. Par conséquent, la situation en matière d’élargissement reste telle qu’elle a été gelée en novembre.

Alors que la présidence allemande du Conseil, qui avait donné la priorité à l’élargissement, devrait se terminer dans quelques semaines, l’Albanie et la Macédoine du Nord sont confrontées à la perspective d’une période d’attente prolongée jusqu’à ce que les travaux sérieux puissent reprendre sous la présidence portugaise du Conseil avec un grand sommet prévu pour mars 2021. Pour le Sud-Est Europe, la question du lancement du processus d’adhésion via les soi-disant «conférences intergouvernementales» reste relativement urgente. Heureusement, en juillet 2021, la Slovénie assumera la présidence du Conseil, garantissant que les questions régionales redeviendront une priorité si le Portugal ne réussit pas.

Le temps nous dira quand les conditions politiques et les calendriers électoraux permettront de résoudre le différend Bulgarie-Macédoine du Nord sur les langues et l’histoire des deux pays, ce qui devrait ouvrir la voie à la conférence intergouvernementale requise. On ne sait pas non plus si des décisions seront prises pour permettre à l’Albanie de lancer son processus d’adhésion par le biais d’une conférence intergouvernementale avant que la Macédoine du Nord ne reçoive le feu vert. Curieusement, nous n’avons vu aucune indication d’une intervention américaine dans le différend Bulgarie-Macédoine du Nord, que de nombreux observateurs trouveraient inhabituelle; attendez-vous à ce que cela change après janvier.

Les derniers mois de 2020 ont fourni aux lecteurs intéressés un déluge substantiel de messages anti-bulgares, principalement sous la forme d’éditions d’opinion générées par des ONG impliquées dans les affaires d’élargissement et leurs médias associés. À l’occasion, un personnage important a été recruté pour signer l’un de ces documents, qui semblent tous partager le thème commun selon lequel la Macédoine du Nord innocente et démocratique, le parfait voisin des Balkans, est victime de brimades bulgares non provoquées. Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cet assaut retombe jusqu’à ce qu’une solution permettant au processus d’élargissement d’avancer soit trouvée.

Les entités gouvernementales bulgares, en particulier celles proches de l’UE à Bruxelles, devraient se concentrer sur le contrôle et peut-être même la restriction des fonds de l’UE qui sont fournis à un certain nombre de ces ONG «qui dénigrent la Bulgarie» à travers l’Europe du Sud-Est et également pour contraindre certains médias supposés libres. points de vente bénéficiant d’un soutien financier de l’UE. Bien que relativement modérés, le type d’insultes que l’on trouve dans de nombreux articles et lettres récemment diffusés n’est certainement pas ce que les contribuables européens entendent pour leurs contributions européennes.