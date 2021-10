L’élan d’Arsenal stoppé par Brighton et Hove Albion dans l’impasse

Brighton a mis un terme à la série de victoires d’Arsenal en Premier League alors que les équipes ont joué un match nul 0-0 sans intérêt dans un stade Amex inondé de pluie samedi. Les hommes de Graham Potter ont pris le dessus pendant une grande partie du match, mais ont manqué d’une touche de tueur car les Gunners n’ont pas réussi à tirer parti de l’impressionnante victoire du derby du nord de Londres contre Tottenham le week-end dernier. Les fans d’Albion seront encouragés alors que leur équipe a grimpé à la cinquième place, à deux points du leader Chelsea, tandis qu’Arsenal est passé à la neuvième place. Mikel Arteta a accepté que les performances inférieures de son équipe ne méritaient qu’un point, le total de cinq buts d’Arsenal lors de ses sept premiers matches de championnat étant son plus bas total depuis la saison 1986/87.

« J’étais plus préoccupé par la façon dont nous jouions. Nous n’avons pas pris assez de bonnes décisions », a-t-il déclaré à la BBC.

« À chaque fois qu’il y avait un duel où nous pouvions échapper à la pression et attaquer des espaces ouverts, nous échouions et contre cette structure, nous devions faire mieux.

« Je ne pense pas que nous méritions de gagner le match. Nous devons prendre le tirage au sort avec les performances que nous avons eues et nous améliorer. »

Les Seagulls avaient fait leur meilleur début de campagne en Premier League après avoir remporté quatre de leurs cinq premiers matchs et accueilli les Gunners alors qu’ils étaient au-dessus d’eux dans le tableau pour la première fois depuis 1982.

Mais Arsenal avait remporté ses quatre matchs précédents dans toutes les compétitions après son pire début de campagne en championnat depuis 67 ans et avait commencé brillamment.

Bukayo Saka a menacé dès la première minute, se lançant dans une course folle et le gardien de but Robert Sanchez, mais Arsenal s’est évanoui dans une mi-temps dominé par Brighton.

Leandro Trossard a décoché un tir large après avoir battu le piège du hors-jeu et coupé l’intérieur du côté droit.

Aaron Ramsdale – sélectionné par Gareth Southgate pour les éliminatoires de la Coupe du monde d’Angleterre ce mois-ci – a failli coûter cher à son équipe lorsqu’il a laissé tomber le centre de Neal Maupay, mais Lewis Dunk a flambé.

Pierre-Emerick Aubameyang a frappé le poteau avec une tête à la 23e minute, mais les hôtes les plus énergiques ont continué à impressionner.

Trossard s’est de nouveau approché alors que son tir dévié a dégagé de justesse la barre transversale à la suite du centre d’Adam Lallana.

Emile Smith Rowe a eu la chance la plus nette d’Arsenal en seconde période après avoir été libéré par Thomas Partey, mais a ignoré son coéquipier Saka et a tiré directement sur Sanchez sous un angle serré.

Marc Cucurella a forcé Ramsdale à effectuer un arrêt maladroit à la 81e minute alors que le ballon effleurait le gazon lisse et rebondissait devant le gardien d’Arsenal.

Ramsdale est de nouveau intervenu pour empêcher Maupay d’entrer en jeu après la tête de Solly March à travers le but, tandis que Shane Duffy s’est rapproché d’une tête d’un coin, mais aucune des deux équipes n’a pu trouver un chemin.

