Leitz Phone 1 est un téléphone de marque Leica exclusif au Japon

Leica a sorti son premier téléphone pour le marché japonais avec le Leitz Phone 1 exclusif à SoftBank. Les composants internes sont partagés avec un autre téléphone exclusif au Japon – l’Aquos R6 récemment lancé par Sharp, la seule différence étant dans la conception du téléphone, y compris la bosse de l’appareil photo qui est maintenant circulaire et est livré avec son propre capuchon d’objectif de marque Leica.

Le Leitz Phone 1 est livré avec un écran OLED IGZO de 6,6 pouces avec une résolution de 2 730 x 1 260 pixels et un affichage adaptatif du taux de rafraîchissement de 240 Hz. Le gros point fort est à l’arrière où se trouve l’énorme capteur de caméra de 1 pouce. Il s’agit d’un shooter 20MP avec une ouverture f/1.9 et une distance focale équivalente à 19mm. Le tireur selfie sur le devant arrive à 12,6 MP.

Le téléphone est alimenté par le Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible via microSD. L’avant du logiciel est couvert par Android 11 avec la propre interface personnalisée de Leica sur le dessus. Il y a un indice IP68 et une batterie de 5 000 mAh pour compléter la fiche technique.

Le prix du Leitz Phone 1 est fixé à 187 920 JPY (1 700 $) avec des précommandes au Japon à partir de demain.