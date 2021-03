Le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga, Derek Rae, a déclaré que l’échec du RB Leipzig à mettre un poignard à l’Eintracht Francfort fait du Bayern Munich le favori du Bayern Munich dans une course au titre engageante en Bundesliga.

En fin de compte, cette saison, il est difficile de ne pas se demander si le RB Leipzig réfléchira à une énorme opportunité manquée à la mi-mars. Soutenu par une série de six victoires successives en championnat, Julian Nagelsmann a eu la chance, par un début d’après-midi ensoleillé de printemps, d’établir un nouveau record personnel en termes de victoires consécutives au trot. Ce qui doit être irritant pour Nagelsmann, c’est de savoir que les adversaires de l’Eintracht Francfort, une équipe extrêmement observable, ont eu du mal à atteindre leurs notes aiguës habituelles.

Le match était là pour la prise, mais Leipzig n’a pas réussi à saisir l’occasion, se contentant plutôt d’un match nul 1-1 pour tomber à quatre points du leader du Bayern Munich.



Certes, Leipzig a commencé de manière prometteuse avec son mélange habituel de pression élevée, de vitesse et de précision. Francfort n’a pas pu sortir de sa moitié de terrain et Justin Kluivert et Emil Forsberg ont eu l’occasion d’ouvrir le score. Une grande partie du reste de la première mi-temps, au cours de laquelle Leipzig a perdu Dayot Upamecano sur blessure, était de la variété somnolente du dimanche.

Leipzig est sorti en rugissant des blocs après l’intervalle et quand Forsberg les a mis en avant presque aussitôt, vous avez senti qu’il y avait plus à venir des hommes du Nagelsmann. Au lieu de cela, ils ont perdu leur rythme et ont permis à Francfort de faire un très long chemin.

Le but concédé par Leipzig à la 61e minute, notamment par une équipe bénéficiant de la défense la plus serrée de la Bundesliga, était pour le moins ennuyeux. Trop d’espace a été accordé à la fois à Andre Silva, l’architecte, et à Daichi Kamada, le finisseur. Le mal était fait et Leipzig n’en a tout simplement pas montré assez par la suite. Dans ce qui était un jeu décousu, ils ont créé plus que Francfort, mais pour remporter un titre aux dépens du Bayern, il faut simplement aller au-delà de ce qui est simplement adéquat.

Chaque Autobahn (« Highway ») mène maintenant à ce qui devrait être une confrontation colossale avec le Bayern au Red Bull Arena le 3 avril. Mais avant cela, le Landstrassen (routes de campagne) nous emmènera vers des destinations intéressantes ce week-end.

Leipzig a ouvert la 26e journée vendredi avec un voyage à Bielefeld. Cela peut sembler un examen doux, mais juste avant que l’équipe de Nagelsmann ne fasse face à Francfort, Arminia prenait le dessus sur le Bayer Leverkusen à la Bay Arena. Bielefeld a récemment changé d’entraîneur, passant d’Uwe Neuhaus à Frank Kramer. Trois matchs après le début de son mandat, Kramer a propulsé Bielefeld vers la terre promise de la sécurité.

Leipzig a été prévenu, et l’absence continue d’Angelino signifie qu’ils sont à nouveau privés de leur meilleure arme d’attaque en tant que croiseur et coureur avec le ballon à gauche.

Le RB Leipzig n’a encore que quatre points de retard sur le Bayer Munich, mais il a peu de marge d’erreur s’il veut mener les vainqueurs en série au titre. Photo par Jan Woitas / alliance de photos via Getty Images

Pourtant, le Bayern ne peut pas s’attendre à un pique-nique lorsque Stuttgart arrivera à l’Allianz Arena après une série de cinq matchs sans défaite. J’ai déjà vanté les vertus de l’entraîneur né au New Jersey Pellegrino Matarazzo dans cet espace; Je pense vraiment qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs de la Bundesliga.

Stuttgart est préparé pour le compteur mortel et le fait avec un timing prémonitoire. Il est également utile d’avoir l’attaquant Silas Wamangituka comme pièce maîtresse de ces pauses rapides comme l’éclair. La défense souvent incertaine du Bayern ferait mieux d’être prête car Matarazzo, un mathématicien appliqué par degré, identifie les angles d’attaque corrects. Il est plutôt adepte de cela.

Derek Rae, la voix télévisée d’ESPN de la Bundesliga, nous apporte ses chroniques hebdomadaires sur les raisons pour lesquelles l’Allemagne, sa langue et son football font partie de son identité.

Si nous regardons au-delà de ce week-end et du 3 avril « Spitzenspiel« (match de marque), je ne suis pas sûr que l’on puisse affirmer qu’une équipe a une course plus difficile que l’autre. Les deux doivent affronter Wolfsburg en Ligue des champions, mais sinon, nous parlons d’adversaires complètement différents. pour chaque équipe.

Leipzig doit encore affronter le Borussia Dortmund le week-end du 8 mai, contre lequel ils ont eu un ou deux problèmes, y compris déjà cette saison. Les deux équipes pourraient en effet se revoir cinq jours plus tard lors de la finale de la DFB Pokal et cela devrait en effet être le décideur de la coupe à Berlin si tout se passe comme prévu et comme prévu.

Mes préoccupations pour Leipzig sont donc davantage liées au calendrier et à l’ampleur de la tâche. Par-dessus tout, ils veulent vraiment leur premier trophée majeur et le fait est que le parcours de coupe proposé consiste à ne jouer que deux matchs de plus, même si l’un d’entre eux est susceptible d’être contre Dortmund.

Le Meisterschale (Trophée de la Bundesliga) représente un ascenseur beaucoup plus lourd. Premièrement, le RB Leipzig doit se rapprocher du Bayern, idéalement avant le 3 avril mais au plus tard, à moins d’un point en remportant leur face à face avec le Rekordmeister (détenteurs du record du championnat). Pendant ce temps, le Bayern est dans la position agréable d’avoir à nouveau un coussin assez confortable et bien sûr, de manière significative, il sait mieux que quiconque comment prospérer avec un tel vent suivant.

L’incapacité de Leipzig à vaincre une équipe de Francfort en dessous de la normale ajoute de la difficulté à une mission déjà lourde. C’est maintenant fermement le titre du Bayern à perdre.