Leipzig Late Shows envoie le Celtic hors de la Ligue des champions

Le manager du Celtic Ange Postecoglou pense que les géants de Glasgow sont sur le point de tourner la page en Europe malgré leur retrait de la Ligue des champions avec une défaite 2-0 à domicile contre le RB Leipzig mardi.

Leipzig a frappé deux fois dans les 15 dernières minutes grâce à Timo Werner et Emil Forsberg pour condamner le Celtic à une septième défaite consécutive à domicile en Ligue des champions, égalant le record de la compétition.

La première victoire à l’extérieur de Leipzig en Europe ou en Bundesliga depuis avril les place aux commandes pour atteindre les 16 derniers.

Les hommes de Marco Rose passent devant le Shakhtar Donetsk à la deuxième place du groupe après que les Ukrainiens se soient vus refuser une victoire choc par un égaliseur à la 96e minute pour le Real Madrid lors d’un match nul 1-1 à Varsovie.

Le Celtic traîne le Shakhtar de quatre points et doit gagner lorsque les équipes se rencontreront dans deux semaines pour avoir une chance de sauver même le football de la Ligue Europa au cours de la nouvelle année.

C’était une histoire familière pour le Celtic car un échec à tenter sa chance hantait les hommes de Postecoglou.

“On parle du plus haut niveau du football de club”, a déclaré Postecoglou. « Il y a différents stress et angoisses autour de tenter sa chance à ce niveau.

“C’est pourquoi les clubs dépensent des centaines de millions pour essayer de résoudre ce problème.

“Il s’agit simplement de garder notre sang-froid et de ne pas tomber dans le piège de penser que cela ne fonctionne pas alors que je pense que nous sommes en route.”

Daizen Maeda et Kyogo Furuhashi n’ont pas réussi à atteindre la cible avec de glorieuses occasions de la tête, tandis que les tirs de Matt O’Riley et Greg Taylor sont revenus des boiseries en première mi-temps.

Cependant, Leipzig méritait de gagner, car sa plus grande qualité indiquait que le match avançait alors que le Celtic se débattait sans le capitaine Callum McGregor et l’une de ses principales menaces, Jota, à cause d’une blessure.

“Une victoire très importante pour nous”, a déclaré Rose, dont la nomination en tant que manager le mois dernier a vu une amélioration des résultats.

«Après 20 minutes, nous avons accueilli le Celtic et le stade est devenu plus bruyant. À la mi-temps, nous avons fait quelques changements et en seconde période, je pense que nous sommes devenus dominants très rapidement.

Joe Hart était le méchant des Hoops lorsque les équipes se sont rencontrées en Allemagne la semaine dernière alors que sa passe errante a donné à Andre Silva le but décisif lors d’une victoire 3-1 à Leipzig.

L’ancien numéro un anglais a réussi à se racheter avec un arrêt du pied droit pour renverser la frappe de Christopher Nkunku juste avant la mi-temps.

Hart a fait un autre gros arrêt pour empêcher Willi Orban au début de la deuxième période.

Nkunku n’a tout simplement pas réussi à établir une connexion suffisamment solide sur une tête de poteau proche et s’est vu refuser un appel de pénalité après que Hart ait quitté sa ligne alors que Leipzig augmentait la pression.

Il a finalement dit quand Werner a amorti le centre d’André Silva dans le coin le plus éloigné.

Le Celtic avait encore ses chances d’arracher un point alors que O’Riley piquait les paumes de Janis Blaswich et que Giorgos Giakoumakis ne parvenait pas à atteindre la cible avec une tête au deuxième poteau.

Mais tout espoir de relance de la part des hôtes s’est éteint à six minutes de la fin lorsque Forsberg a contrôlé la passe de Werner et s’est enfoncé dans la lucarne.

