Leipzig a fait payer à Madrid le début “endormi” de la Ligue des champions

Thibaut Courtois a critiqué le départ “endormi” du Real Madrid lors de sa défaite 3-2 en Ligue des champions contre le RB Leipzig, affirmant que l’équipe “manquait d’intensité” en concédant deux premiers buts qui ont conduit à sa première défaite de la saison.

Le défenseur Josko Gvardiol a donné l’avantage à Leipzig à la 13e minute et l’attaquant Christopher Nkunku a doublé l’avance des locaux cinq minutes plus tard, avant que Vinicius Junior ne retire un but avant la mi-temps.

Alors que Madrid poursuivait l’égalisation, le remplaçant Timo Werner a ajouté un troisième pour Leipzig lors de la contre-attaque à la 81e minute et Rodrygo a répondu avec un penalty à la 94e minute après avoir été victime d’une faute dans la surface.

“Cela nous arrive parfois. Nous avons commencé un peu somnolents, sans agressivité, sans intensité”, a déclaré Courtois. “Contre une équipe comme Leipzig, ça se paye. Le patron [Carlo Ancelotti] nous avait dit qu’à domicile, ils avaient marqué beaucoup de buts lors des cinq derniers matchs. Malgré tout, nous avons mal commencé. Vous ne pouvez pas faire ça.

“Vous ne pouvez pas encaisser deux fois sur deux corners. Une fois qu’ils ont marqué le premier, ils ne peuvent pas en marquer un autre. Nous avons mal défendu. Nous avons fait 2-1 avant la mi-temps, mais en seconde période, c’était la même chose. . Nous avons égaré beaucoup de passes. Ce n’était pas un bon match.”

Le résultat laisse Madrid en tête du groupe F avec 10 points, avec Leipzig deuxième avec neuf points, et Madrid a besoin d’une victoire lors de son dernier match contre le Celtic le 2 novembre pour garantir de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que vainqueurs de groupe.

“En tant que gardien de but, vous pouvez le voir. Nous n’étions pas dans le match”, a déclaré Courtois. “On n’a pas gagné les duels, et c’est arrivé avec les deux buts. On a mal défendu, on a manqué d’intensité. Il fallait se réveiller.

“Vous pouvez passer une mauvaise journée, nous jouons beaucoup de matchs en peu de temps, mais vous ne pouvez pas manquer d’intensité. Nous sommes fatigués, mais il y a aussi des joueurs sur le banc. Nous devons donner 100% à chaque seconde .”

Le manager Carlo Ancelotti était réticent à être d’accord avec Courtois lorsque la critique du gardien à l’égard de l’équipe lui a été adressée lors de sa conférence de presse d’après-match, affirmant que “chacun a sa propre opinion”.

“Je ne suis pas en colère”, a déclaré Ancelotti. “Une défaite nous énerve, mais c’est une défaite qui ne fait pas beaucoup de mal. Nous avons une autre chance de terminer premiers contre le Celtic. Cela devait arriver à un moment donné et c’est arrivé aujourd’hui. On apprend plus d’une défaite que de 10 victoires dans une rangée.”

Madrid avait remporté 14 matchs et fait match nul jusqu’à présent cette saison avant la défaite de mardi en Allemagne. Ils ont trois points d’avance en tête du classement de la Liga et accueillent Gérone dimanche avant le dernier match de phase de groupes de la semaine prochaine avec le Celtic au Santiago Bernabeu.