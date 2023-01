Leipzig a dépassé Dortmund en tant que fournisseur de talents du Bayern

Konrad Laimer semble être le prochain joueur hors pair du RB Leipzig à quitter l’Allemagne de l’Est pour le Bayern Munich. RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images

Note de l’éditeur: le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga, Derek Rae, est à Leipzig cette semaine pour le retour vendredi de l’élite allemande et examine la possibilité que les fans les plus inconditionnels du club aient peu de temps pour pourraient néanmoins représenter les poursuivants les plus proches du Bayern sur le long terme.

Janvier en Allemagne de l’Est peut être une période sombre avec un temps maussade et froid, rappelant pourquoi la Bundesliga a toujours favorisé une longue pause hivernale s’étendant d’avant Noël jusqu’à la nouvelle année civile. Malgré le froid amer de Sachsen et une prévision faisant allusion à une généreuse portion d’averses de neige, il y a de l’optimisme parmi ceux qui se sont accrochés au plus récent des nouveaux clubs de l’Est, que le RB Leipzig peut, au minimum, terminer deuxième du Oberhaus comme ils l’ont fait deux fois auparavant dans leur brève histoire polarisante.

Qu’ils ne soient pas du goût de tout le monde, il est important que ceux qui ne suivent pas de près le football allemand le sachent. Il y a quelques années, un collègue basé au Royaume-Uni m’a posé des questions sur RBL et a suggéré que leur montée rapide dans les divisions devait être considérée comme une histoire merveilleusement romantique. Peut-être que s’il s’agissait d’un club anglais, cela pourrait être vrai – peu de fans allemands le considèrent comme merveilleux ou romantique.

Red Bull a longuement cherché avant de s’installer à Leipzig comme une ville appropriée pour exercer son influence, reprenant essentiellement le SSV Markranstadt de cinquième niveau et le rebaptisant. Le “RB” dans “RB Leipzig”, il convient de le souligner, signifie Rasenballsport – “sport de balle sur gazon”. En Allemagne, les nouveaux clubs ne peuvent pas prendre le nom d’un sponsor ou d’une entreprise et sont limités en termes d’appellation d’un club de sport, alors quelqu’un a intelligemment pensé à RasenBallsport ou RB. Il est toujours remarquable de voir combien de personnes dans le monde anglo-saxon pensent qu’elles s’appellent officiellement “Red Bull Leipzig”, ce qui était tout l’intérêt de l’exercice. Le service marketing de Leipzig aime le surnom “mourir Roten Bullen” (les Red Bulls) et ignore commodément leur marque RasenBallsport.

Leur interprétation initiale de la règle 50 + 1 – qui stipule que les supporters doivent avoir le contrôle majoritaire d’un club – avec très peu de membres et tous associés à l’entreprise de boissons énergisantes, leur a permis d’agir de manière décalée avec le club. normes en Allemagne. En 2016, le RB Leipzig, sous la direction astucieuse de Ralf Rangnick du côté du football, avait grimpé jusqu’à l’élite.

Dans les années qui ont suivi, alors qu’ils se sont retranchés dans la moitié supérieure du tableau de la Bundesliga, des personnalités notables du jeu allemand ont chanté leurs louanges. L’ancien PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré qu’il les considérait comme “eine Bereicherung” (“un enrichissement”) pour la ligue.

La configuration sportive du RB Leipzig à Cottaweg fait l’envie de la plupart des autres clubs, et leur soutien financier aide certainement, mais Rangnick était un homme avec un plan qui fonctionnait. L’idée était de recruter les meilleurs jeunes joueurs, de les polir, de les faire jouer de la manière RBL Gegenpressing (“contre-pressage”), puis de les déplacer éventuellement contre des frais de transfert rentables. C’est une technique qu’ils ont répétée pendant de nombreuses années.

Ils sont aidés par des clubs partenaires également sous le nom de RB, en particulier le FC Salzburg en Autriche.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Le football allemand en son cœur est l’expression d’une communauté plus large, et le soupçon demeure que le RB Leipzig n’a pas encore correctement construit cela, préférant sauter la file d’attente grâce à des avantages structurels tout en faisant peu de cas de ce qui fait chanter le football dans un pays qui affiche la moyenne la plus élevée de fréquentation. en Europe.

L’aversion intense pour RBL ne disparaît pas non plus. On a entendu des fans de clubs de base dire qu’ils préféreraient voir Rekordmeister Le Bayern remporte le titre pour une 11e année consécutive et doit supporter la vue du RB Leipzig rompant le cycle.

Il était une fois le Borussia Dortmund accusé de ne pas en faire assez pour empêcher ses meilleurs joueurs de se rendre directement au Bayern. La vérité en 2023 est que quiconque croit que cela se produit toujours devrait envisager une autre direction de voyage : de Leipzig à Munich.

Tout a en fait commencé avec Joshua Kimmich en 2015, mais s’est intensifié ces dernières années. À peine Dayot Upamecano avait-il accepté de lier son avenir au Bayern en 2021, que Julian Nagelsmann – qui a fait de Leipzig une équipe plus complète en possession – était l’homme que Rummenigge & Co. voulait comme entraîneur-chef. Sa présence a ensuite contribué à assurer la signature d’un autre pilier de Leipzig à Marcel Sabitzer. Maintenant, ce n’est plus qu’une question de temps avant que le Bayern ne confirme l’acquisition du milieu de terrain autrichien de Sabitzer, Konrad Laimer, à partir de l’été.

Ils disent que l’imitation est la forme la plus sincère de flatterie, mais il n’est pas nécessaire d’imiter quand vous avez les moyens d’aller chercher exactement ce que vous voulez d’un rival principal. Le fait est que le Bayern – avec son palmarès de succès – reste un rêve pour la plupart des footballeurs basés en Allemagne.

Alors, comment RBL suit-il ce fait? C’est la tâche qui attend Max Eberl, le chef sportif de longue date du Borussia Mönchengladbach, qui est de retour dans le match à Leipzig après avoir pris près d’un an d’absence.

Pour commencer, Leipzig a d’excellents antécédents en matière de planification de la succession. Perdre Naby Keita, Ibrahima Konate et Upamecano n’a pas trop endommagé RBL. C’est un plus lorsque vous êtes en mesure de garder une longueur d’avance sur ces sorties attendues, en identifiant et en signant Josko Gvardiol, Mohamed Simakan et Dani Olmo. Les contacts et l’œil d’Eberl pour un joueur ne devraient qu’élever cet aspect de tapis roulant au club, même si – comme c’est probable – le Bayern continue d’appeler le meilleur des autres en Bundesliga.

Le RBL a été demi-finaliste de la Ligue des champions et de la Ligue Europa et, en mai dernier, a remporté son premier trophée majeur en battant le choix du peuple, le SC Freiburg, lors de la finale DFB-Pokal.

Ils sont passés du Gegenpressing à la possession avec Nagelsmann, à plus de Gegenpressing sous Jesse Marsch, puis sont revenus au contrôle du ballon avec Domenico Tedesco. Maintenant, l’entraîneur Marco Rose a mis au point une formule hybride efficace. Pour utiliser une expression à consonance anglaise désormais courante en allemand, “la tendance est votre amie”. Après avoir rattrapé un déficit de 3-0 pour faire match nul au FC Augsbourg fin octobre, Leipzig a adroitement remporté quatre victoires successives contre le Bayer Leverkusen, le TSG Hoffenheim, Fribourg et le Werder Brême, tandis que leur forme en Ligue des champions affichait une série similaire de victoires consécutives.

Contre le Bayern vendredi (14 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN + et ESPN2) Cependant, Leipzig sait qu’il doit nager à contre-courant de l’histoire, n’ayant battu qu’une seule fois le premier club allemand, en mars 2018. Répéter cet exploit sans Christopher Nkunku, blessé, ne sera pas facile, mais il y a suffisamment de qualité au sein de l’équipe de Rose pour qu’ils frappent. un coup dur pour le peloton de chasse dans son ensemble, notamment face à une équipe du Bayern tondue pour les prochains mois de Manuel Neuer.

Le RB Leipzig restera largement mal aimé par les autres engagés. Admirez-les ou détestez-les, cependant, ils ne vont pas quitter la scène de si tôt.