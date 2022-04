L’Eintracht Francfort a battu Barcelone et maintenant ce club unique de Bundesliga veut arrêter West Ham en demi-finale | Nouvelles du football

Les joueurs de Barcelone l’ont réalisé dès qu’ils se sont échauffés, sifflés sur leur propre terrain par un contingent de l’Eintracht Francfort qui passerait à 30 000 à l’intérieur du camp de Nou au coup d’envoi. “Je crois vraiment que cela a affecté le résultat”, déclare Axel Hellmann.

Hellmann est le fan devenu PDG de Francfort. On pouvait le voir sourire au bord du terrain, se délecter de l’instant d’après, et qui pourrait le blâmer. Barcelone a vaincu dans son propre stade, une deuxième demi-finale de Ligue Europa en trois ans pour son club.

“Gagner est généralement impossible pour une équipe comme l’Eintracht Francfort”, déclare le directeur sportif Markus Krosche. “C’était un grand jour pour Francfort, un grand jour pour le football allemand. Gagner en tant qu’équipe allemande à Barcelone n’est pas normal. Ce sont des souvenirs que vous n’oublierez jamais.”

Image:

L’Eintracht Francfort célèbre sa victoire historique sur Barcelone au Camp Nou





Le visage de l’ailier de 22 ans Jens Petter Hauge s’illumine alors qu’il revisite tout cela. “Je me souviendrai de cette nuit toute ma vie”, dit-il. “L’ambiance dans les vestiaires, la sensation au Camp Nou après quand nous fêtions avec nos fans, c’était incroyable.”

Pour le gardien du club Kevin Trapp, l’expérience a été qualifiée de cathartique étant donné qu’il était l’homme entre les poteaux lors de la tristement célèbre défaite 6-1 du Paris Saint-Germain contre Barcelone en 2017. “C’était une situation particulière pour moi”, reconnaît-il.

“Mais c’était un match différent, un Barcelone différent.”

Francfort en a gagné trois avant qu’un retour tardif ne mette les nerfs à vif. “Barcelone était clairement favori”, ajoute Trapp. “Mais nous avons tous cru.” Il a fallu plus que ça. “C’est une chose d’y croire et c’en est une autre d’y aller et de le faire réellement”, poursuit Hauge.

Ce qui rend l’histoire de l’Eintracht Francfort si remarquable, c’est que cela ne devrait pas vraiment se produire. L’attaquant vedette Andre Silva a été vendu l’été dernier. Ils sont neuvièmes de la Bundesliga, cette nuit-là à Barcelone leur seule victoire en huit matchs. L’Europe a été leur salut.

“Normalement, en Bundesliga, surtout à domicile, nous avons beaucoup d’adversaires qui défendent très profondément, nous devons donc trouver des solutions dans le dernier tiers du terrain”, explique Krosche. “Il y a des espaces clos et ce n’est pas si facile, les adversaires jouent en transition.”

Contre Barcelone, et même avant cela contre le Real Betis, la situation était différente. “Il y avait plus d’espaces ouverts. Les adversaires sont plus offensifs donc nous pouvons jouer sur la transition et c’est beaucoup plus facile dans le football que de trouver des solutions dans le dernier tiers.”

Le jeu de contre-attaque de l’entraîneur Oliver Glasner semble parfaitement adapté pour battre les meilleurs. En octobre, ils ont infligé la première des deux seules défaites à domicile du Bayern Munich cette saison. “Il a un plan clair et est le meilleur pour analyser l’adversaire”, ajoute Krosche.

Haug est d’accord. “Nous avons montré que nous pouvions battre n’importe qui. Nous avons gagné à Munich, nous avons gagné à Barcelone. Son système fonctionne bien contre des équipes difficiles.” Trapp respecte cela. “Il a toujours un plan. C’est bien d’avoir un entraîneur qui sait ce qu’il fait. Il transmet la confiance.”

Image:

L’entraîneur de l’Eintracht Francfort Oliver Glasner et le gardien Kevin Trapp





C’est la raison la plus prosaïque du succès de Francfort en Europe, mais certains membres du club pensent qu’il existe une explication plus romantique. Après tout, l’Eintracht Francfort a joué son rôle dans peut-être la finale de Coupe d’Europe la plus célèbre de toutes en 1960.

On s’en souvient comme de l’apothéose du Real Madrid, vainqueur 7-3 grâce à trois buts d’Alfredo Di Stefano et quatre de Ferenc Puskas. Mais le rôle de Francfort dans ce jeu célèbre n’est qu’une partie de la raison pour laquelle les nuits européennes sont tissées dans le tissu de la ville.

“Cela commence par l’histoire du club”, explique Hellmann. “L’Eintracht Francfort, qui remonte aux années 1950, est un club international. C’est une ville ouverte d’esprit, un centre financier, donc beaucoup de gens de l’étranger se sentent les bienvenus et chez eux à Francfort. C’est profondément dans notre ADN.

“En 1951, nous étions le premier club après la Seconde Guerre mondiale à jouer aux États-Unis. Les Allemands n’étaient pas les bienvenus à cette époque, mais nous construisions des ponts à travers le monde. C’est tellement inhérent à la structure de notre club. La compétition internationale est chaleureusement acceptée par les fans.

“Tant de choses se réunissent pour former l’ADN unique du club. L’Eintracht Francfort n’est pas seulement un club de football. Nous avons 52 équipes dans différents sports, avec plus de 100 nations représentées. Nous avons plus de 100 000 membres. Il n’y a pas de frontières ici. “

Trapp note que lorsque Francfort joue en Europe “c’est quelque chose de spécial ici”, Krosche soulignant que “les supporters aiment la compétition et vivent la compétition”. Emmener 30 000 à Barcelone était remarquable mais conforme à cette tradition.

Image:

Les supporters de l’Eintracht Francfort de Bundesliga suivent leur équipe à travers l’Europe





Quinze mille fans se sont un jour rendus à Bordeaux pour regarder leur équipe. Des nombres similaires ont parcouru Milan et Rome dans le passé. Cela fait partie de la culture des fans de Francfort. “Les fans voyagent partout, rendant l’impossible possible”, explique Trapp.

Alors qu’ils se préparent à affronter West Ham en demi-finale, il existe des similitudes évidentes entre ces clubs de niveau intermédiaire avec un énorme soutien et des aspirations pour plus. Les propriétaires de West Ham sont des fans d’enfance. Hellmann est membre de Francfort depuis l’âge de trois ans.

La différence est que les supporters de Francfort conservent le contrôle de leur club grâce à la règle des 50 plus un qui est populaire dans de nombreux clubs de Bundesliga. Alors que leurs homologues de Premier League rêvent de rachats par des milliardaires, Francfort – les Eagles – veulent s’envoler d’une autre manière.

“Nous croyons que le football est plus qu’un sport et plus qu’une entreprise, c’est une communauté vivante”, déclare Hellmann. “C’est l’une des raisons pour lesquelles 50 plus un est une bonne règle car cela donne aux supporters la possibilité de diriger leur propre club avec leurs décisions.

“La partie la plus émotionnelle est qu’ils participent au football, à la politique des prix, aux sièges. Je pense que c’est un concept sain et équilibré dans le football. Vous pouvez réunir l’argent et la passion. C’est ce qu’est la culture du club de l’Eintracht Francfort. à propos.

“Je dirais que les titres et les placements dans la ligue ne sont pas la chose la plus importante. La chose la plus importante pour les personnes qui soutiennent le club est qu’elles ressentent de la fierté et de la dignité et qu’elles se sentent authentiques. C’est l’objectif le plus élevé que vous puissiez avoir. .

“Nous voulons tous gagner, nous voulons tous remporter le titre. Mais ce n’est pas l’objectif le plus élevé que vous ayez dans le sport. L’objectif le plus élevé est de le faire de la bonne manière, avec fair-play, avec la participation des fans et la pleine reconnaissance de la région. C’est notre philosophie.

La croissance est encore possible.

“Il y a six ans, lorsque nous avons à nouveau évité la relégation, nous avons pris la décision d’investir dans les infrastructures après 15 ans de non-investissement. Nous avons repris le stade qui était entre les mains de la ville, de sorte que de nouvelles sources de revenus sont apparues. Nous avons investi dans le département jeunesse. .

“Le club est à un autre niveau en ce moment.”

Trapp fait écho à ce sentiment après l’avoir vu par lui-même depuis son retour du PSG pour son deuxième passage au club.

“Quand j’ai quitté Francfort, c’était un club qui se battait pour ne pas être relégué. Les installations ici sont bien meilleures maintenant qu’avant, l’infrastructure, tout. De plus, les objectifs ont changé. Vous visez plus haut maintenant pour des objectifs différents. Ce club a grandi.”

Il y a des limites, bien sûr. La vente de Silva n’était ni la première ni la dernière.

“Ce n’est pas si facile”, explique Krosche. “D’une part, lorsque vous réussissez, tout le monde est heureux. C’est pour cela que vous travaillez. Mais lorsque vous réalisez quelque chose de grand comme nous l’avons fait en Ligue Europa, il est naturel que nos joueurs suscitent l’intérêt d’autres équipes.

“Dans un club comme l’Eintracht Francfort, vous devez décider si un joueur doit partir ou vous pouvez le convaincre de rester. Ce n’est pas facile car l’impact du coronavirus a été énorme sur nos revenus. C’était un grand défi de gérer cette situation.

“L’une de nos sources de revenus, ce sont les transferts. Si le développement du joueur est plus rapide que le développement du club, nous devons trouver le bon numéro. Cela fait partie de notre histoire de trouver de nouveaux joueurs et de les développer. C’est une partie de l’entreprise et nous devons être préparés.”

Mais en attendant, il y a un potentiel de gloire.

Image:

Jens Petter Hauge profite de son temps à l’Eintracht Francfort





“Tout tourne autour de nous maintenant”, déclare Hauge. “Nous devons créer notre propre histoire et nous assurer que la prochaine génération de fans de Francfort se souviendra de nos noms.”

Le Norvégien est arrivé de l’AC Milan mais il n’a rien vécu de tel auparavant. “Ici, c’est autre chose”, ajoute-t-il. “Les fans sont incroyables, même lorsque nous avons du mal dans les matchs, j’ai toujours 55 000 personnes qui me soutiennent.”

West Ham n’autorisera pas autant d’entrées au stade de Londres jeudi soir, mais ce ne sera pas la fin de l’aventure avec le retour à domicile à Francfort. L’emporter là-bas et c’est à Séville et à une première finale européenne en 42 ans.

“Si nous y parvenons, je peux vous promettre que beaucoup de gens nous rejoindront à Séville”, ajoute Krosche.

“Je ne sais pas combien de personnes resteront à Francfort.”