Leinster s’excuse pour la chanson pro-IRA jouée après sa victoire contre le Connacht

Leinster Rugby a présenté des excuses après qu’une chanson pro-IRA ait été jouée dans leur stade après la victoire 41-12 de samedi sur le Connacht.

Les excuses sont venues après que la symphonie celtique de Wolfe Tones ait été jouée. Les paroles de la chanson, avec la ligne “Ooh ah up the ‘ra”, font référence au soutien à l’ armée républicaine irlandaise paramilitaire qui cherchait à mettre fin à la domination britannique en Irlande du Nord.

“Une chanson a été jouée sur l’AP à la RDS Arena ce soir qui n’aurait pas dû être jouée”, a déclaré Leinster dans un communiqué. “Leinster Rugby a pris des mesures pour s’assurer que cela ne se reproduise plus et s’excuse sincèrement pour son utilisation et pour toute infraction causée.”

Le mois dernier, l’UEFA a infligé une amende de 20 000 € à l’Association irlandaise de football après la diffusion de vidéos de leur équipe féminine chantant la même chanson après leur victoire contre l’Écosse en octobre pour se qualifier pour la Coupe du monde.