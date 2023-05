Leinster doit trouver la réponse au défi de taille des grands hommes de Ronan O’Gara | Ugo Monye

ROnan O’Gara est l’une des rares personnes avec qui je suis encore en contact depuis la tournée 2009 des British & Irish Lions. Je m’entendais bien avec lui et j’aime beaucoup discuter avec lui de sa philosophie du rugby et de sa vision du jeu. Je me souviens de l’avoir vu la veille de la victoire de La Rochelle sur Leinster en finale la saison dernière et c’est facile à dire avec le recul mais il y avait une vraie confiance en lui sur ce que son équipe peut accomplir. Je suppose que ce sera pareil cette saison aussi.

J’ai discuté avec lui sporadiquement au cours des deux dernières années et j’ai été époustouflé par ses aspirations, ce qu’il exige de lui-même et les choses qu’il pense pouvoir continuer à faire. Je ne suis pas surpris parce que je pense qu’il est capable mais c’est juste la clarté et la confiance qu’il a. Lorsque vous êtes l’entraîneur-chef ou le leader et que vous avez confiance, ce qui n’est pas fabriqué mais intrinsèquement ce que vous ressentez, alors il est tellement plus facile de transmettre ce message et de le faire passer à votre équipe.

C’est un être humain très impressionnant et un entraîneur qui opérera sans doute longtemps à ce niveau. Il est l’une des rares personnes à avoir parcouru le monde en entraînant au Racing 92, les Crusaders, en passant du temps aux Fidji puis en se rendant à La Rochelle. Il a recueilli des informations et les a ramenées et en a fait un véritable succès. C’est peut-être une leçon pour les autres entraîneurs.

Ce n’était pas un chemin bien tracé, ce n’est pas comme s’il y avait un plan qu’il suivait, il est juste allé le faire lui-même mais ça a toujours été son attitude. Il va juste et fait avancer les choses. Il a fait partie d’équipes incroyablement performantes et s’est immergé dans le rugby et la culture. C’est important parce que les entraîneurs modernes sont vraiment doués pour comprendre les gens. Chaque joueur de rugby a un talent, mais c’est la personne qui le pilote, donc si vous n’apprenez pas à connaître la personne, vous n’allez pas tirer le meilleur parti de son talent et il le comprend. Certains des entraîneurs les plus expérimentés s’en rendent compte et doivent s’adapter, malgré tout leur QI de rugby.

A La Rochelle, O’Gara a construit un effectif éclectique et c’est une illustration de son expérience d’entraîneur. Son équipe est ce patchwork de joueurs du monde entier. O’Gara a été élu joueur de la Coupe des champions de la décennie il n’y a pas si longtemps et c’était un magicien mais ce n’était pas une mégastar. Je regarde son équipe et il n’y a probablement pas d’affiche mais peut-être que leur force est le collectif. Il a été capable d’agréger tellement de qualités complémentaires et c’est le travail d’un bon entraîneur-chef. Cela se résume au recrutement et à la sélection et il semble maîtriser ces deux choses.

Will Skelton a travaillé dur pour Henry Slade des Exeter Chiefs lors de la demi-finale de la Champions Cup. Photographie : David Rogers/Getty Images

Cela dit, La Rochelle regorge toujours de qualité et a le don de s’éclater. Il y a une très belle sensation quand on est Antoine Hastoy, Tawera Kerr-Barlow, Jonathan Danty ou Raymond Rhule quand la qualité passe à la qualité. Vous pouvez chasser les épaules des joueurs qui font des choses spéciales et avoir confiance que vous serez sur le ballon. Chris Ashton a frappé 100 essais en Premiership et il a fait carrière en chassant des joueurs de rugby de qualité. Il était si instinctif pour suivre de très bons joueurs et a récolté des récompenses. La Rochelle a des joueurs qui peuvent causer des dégâts absolus et des joueurs comme ça, vous voulez monter sur leurs épaules alors à leur tour ils s’animent en prévision de cela.

Il y a un désespoir à propos de Leinster pour enfin mettre la main sur son cinquième titre, ils ont eu l’avantage de jouer tous leurs matchs à élimination directe au stade Aviva, mais le désespoir n’est pas quelque chose sur lequel on peut compter dans le sport d’élite. Le seul point d’interrogation plane toujours sur Leinster et c’est comment ils peuvent gérer une équipe aussi physiquement dominante que La Rochelle. Vous pouvez le comprendre dans certaines situations, ils iront bien dans la mêlée mais Leinster a eu du mal avec le maul de conduite de Toulouse et celui de La Rochelle est meilleur. Leinster lutte historiquement contre les grands hommes autour du parc et La Rochelle possède ces spécimens de rugby uniques qui sont si difficiles à combattre. Will Skelton en est un – le rugby peut changer autant qu’il veut mais le physique sera toujours en tête de liste, d’autant plus quand on fait 140 kg. Levani Botia en est un autre, Danty aussi ; ce sont trois humains très spéciaux sur un terrain de rugby qui sont incroyablement destructeurs. Personne n’a vraiment réussi à résoudre ce casse-tête – on ne peut pas prendre 30 kg en quinze jours. Vous pouvez regarder les doubles tacles et tout le reste, mais La Rochelle sera heureuse si Leinster s’engage trop.

Leinster veut jouer à un jeu à rythme élevé et les exécuter en lambeaux. Exeter a fait un travail raisonnable à certains moments en demi-finale mais, même si je ne peux pas parler d’expérience, je pense que la chose la plus difficile sur un terrain de rugby est de défendre un maul au volant. Donc, quand on parle d’équipes fatigantes, il y a plusieurs façons de le faire. Courir à un rythme élevé en fait partie, mais il en va de même pour avoir un pack épuisant qui sapera les jambes des adversaires. Je défie n’importe qui de faire de la mêlée contre un arbre pendant 30 secondes et d’avoir envie de sprinter à la fin. Si Leinster peut trouver un moyen de retirer cette force de La Rochelle, alors ils ont une grande chance. Je ne suis pas sûr qu’ils le puissent.