Leighton Meester et Adam Brody se retrouvent dans une rare apparition sur le tapis rouge – Hollywood Life

Sur la ville ! Leighton Meester et Adam Brody ont tendance à garder leur romance discrète, mais le duo n’a pas été timide lors de leur soirée à New York cette semaine. Le couple a fait une rare apparition publique à la première de Le CO le nouveau de l’alun Effets série Fleishman est en difficulté le lundi 7 novembre.

Leighton a vraiment brillé lors de la première de la série de son mari, qui débute le 17 novembre. L’ancien Une fille bavarde glissée dans une robe de velours marron brodée de petites fleurs grises et crème. La robe drapée au niveau du buste, révélant une couche vaporeuse sur son décolleté. Elle a accessoirisé avec des chaussures en satin doré qui complétaient les détails de sa robe.

Pour garder les choses chics, Leighton a ramené ses cheveux en une demi-coiffure, laissant sa frange émoussée effleurer son front. La star a opté pour le glamour naturel, optant pour un maquillage aux tons de terre avec une finition brillante.

Adam était tellement beau alors qu’il s’asseyait à côté de sa femme depuis 8 ans sur le tapis rouge. Il portait une veste vert forêt et un jean foncé avec une chemise mouchetée et une cravate fine. Optant pour un look décontracté, l’idole de l’adolescence avait une bonne dose d’ombre à cinq heures couvrant sa mâchoire.

Cela semblait être une occasion spéciale, d’autant plus que la dernière apparition du couple sur le tapis rouge remonte à 2019, comme on le voit ici sur Juste Jared. Bien sûr, ils ont laissé leur fils Arlo, 7, à la maison pour la soirée.

Le couple s’est rencontré en 2010 lors du tournage Les oranges ensemble. Ils se sont fiancés en 2013, se sont mariés en 2014 et ont accueilli Arlo un an plus tard.

La nouvelle série d’Adam Fleishman est en difficulté étoiles Jesse Eisenberg dans le rôle de Toby Fleishman, un nouveau divorcé qui apprend à naviguer dans la vie de célibataire et à coparentalité avec son ex, joué par Claire Danois. Il commence à diffuser le 17 novembre 2022 via Hulu et sur Effets.