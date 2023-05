Leigh Wood surmonte Mauricio Lara pour regagner la couronne poids plume WBA | Nouvelles de boxe

Leigh Wood a pris une décision unanime aux points pour regagner son titre poids plume WBA de Mauricio Lara à Manchester, trois mois seulement après l’avoir perdu contre le Mexicain.

Le match revanche a été marqué 118-109, 116-111, 118-109 en faveur de Wood après que le joueur de 34 ans ait réalisé une performance disciplinée pour annuler son adversaire – qui s’était emparé de la ceinture avec une victoire au septième tour en février.

Lara s’est vanté d’un avantage de quatre livres après la pesée dramatique de vendredi, lorsqu’il n’a pas réussi à franchir la limite des neuf pierres et a été dépouillé de sa ceinture, bien que Wood ait quand même choisi de se battre.

Le combattant de Nottingham a mis Lara sur la toile au deuxième tour seulement avec un uppercut droit et est resté à l’offensive, malgré que son adversaire ait ouvert une coupure au-dessus de son œil gauche au quatrième.

Image:

Wood (R) a toujours semblé en contrôle lors du match revanche de Manchester





Derrière sur les cartes, Lara a continué à viser cet œil mais Wood a continué à bouger et à garder le contrôle du combat, décrochant un puissant crochet gauche qui l’a laissé vaciller au 11e.

À ce stade, le résultat était effectivement hors de doute et Wood a sauté sur les cordes pour commencer à célébrer avant même que les juges ne confirment officiellement sa victoire.

« C’est un bon sentiment, probablement là-haut avec mes plus grandes réalisations », a déclaré Wood à Boxing News.

« Il y avait beaucoup de choses à affronter dans ce combat, beaucoup de pression mais je m’épanouis sous la pression. Je savais que j’allais y arriver – ce n’était jamais une option d’échouer.

« C’est l’un d’entre eux où, si vous vous éteignez, vous êtes en danger mais il vous fait en quelque sorte vous éteindre – il ne fait rien et vous berce pour dormir. Il est alors temps de rester discipliné, de s’en tenir au plan de match et de ne pas je ne me laisse pas emporter. »