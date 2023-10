Leigh Wood assomme brutalement Josh Warrington lors d’un retour époustouflant après avoir lui-même failli être arrêté

Leigh Wood livre toujours des combats passionnants et il a remporté une autre victoire éclatante samedi soir, cette fois contre Josh Warrington.

Alors que le combat semblait lui échapper, Wood a éliminé Warrington de manière spectaculaire au septième tour de leur affrontement pour le titre mondial des poids plumes WBA.

2 Un crochet droit de Wood a marqué le début de la fin pour Warrington

2 Alors que le « Leeds Warrior » se retrouvait sur la toile, le combat étant interrompu

Ce fut un début de combat animé, puisque Warrington sortit immédiatement dès la cloche d’ouverture, mais Wood refusa de se laisser submerger, ralentissant le rythme du combat et il boxa bien de l’extérieur.

Warrington était cependant implacable, alors qu’il continuait à s’avancer pour tenter de le rendre décousu, mais Wood l’a repéré, rattrapant son adversaire à plusieurs reprises alors qu’il tentait de réduire la distance.

Au début du troisième tour, Warrington a poussé Wood contre les cordes et a sauvagement déclenché des crochets, augmentant ainsi la pression, mais l’homme de Nottingham a réussi à rester debout et à résister à la tempête.

Au fur et à mesure que le combat avançait, Warrington a commencé à ressembler à l’homme qui avait vaincu Carl Frampton et Lee Selby en 2018, alors qu’il dictait le rythme du combat et ouvrait une coupure au-dessus de l’œil droit de Wood et au cinquième tour le ‘ Leeds Warrior’ semblait avoir blessé son adversaire.

Mais, au septième tour, alors que Warrington semblait bien en tête, Wood a rattrapé son adversaire avec une combinaison vicieuse.

Warrington s’est effondré sur la toile et bien qu’il se soit courageusement remis sur pied, il était sur des jambes instables et l’arbitre a interrompu le combat, alors que Wood célébrait.

Après le combat, le promoteur Eddie Hearn a annoncé que le prochain combat de Wood aurait lieu au City Ground, la maison du bien-aimé Nottingham Forest FC de Wood.

Pendant ce temps, Wood avait ceci à dire : « J’ai battu un double champion du monde légitime, la soirée de combat était comme ma carrière, ça a commencé un peu dur, mais j’y vais à la fin. »