Leigh Leopards: L’équipe promue dévoile une nouvelle image de marque et neuf nouvelles recrues pour la Super League 2023 | Actualités de la Ligue de Rugby

Le propriétaire de Leigh, Derek Beaumont, a dévoilé un nouveau look audacieux pour le club avant son retour en Super League

Leigh espère qu’un changement de nom contribuera à un changement de fortune lors de leur réintégration dans la Betfred Super League en 2023.

Les Centurions ont battu Batley lors de la grande finale du championnat Betfred plus tôt ce mois-ci pour gagner une promotion pour la quatrième fois à l’ère de la Super League.

Ils ont été immédiatement relégués en 2005, 2017 et 2021, mais sont convaincus qu’ils peuvent inverser la tendance et espèrent le faire sous une nouvelle forme après avoir changé leur nom de Centurions – le surnom qu’ils ont utilisé depuis la dernière saison d’hiver du jeu professionnel en 1995/ 96 – aux Léopards.

Le propriétaire Derek Beaumont a déclaré lors d’une conférence de presse au Leigh Sports Village que l’arrivée des géants mondiaux des médias IMG pour aider à réinventer le jeu offrait une opportunité de renommer le club.

“Ce n’est pas un caprice”, a déclaré Beaumont. “C’est le résultat de beaucoup de recherches sur une période de temps.

“C’est une nouvelle image de marque de notre club qui crée beaucoup plus d’opportunités d’un point de vue commercial et de détail.”

Leigh a également dévoilé une série de nouvelles recrues pour soutenir sa tentative de s’établir en Super League, dirigée par l’arrière Zak Hardaker de Leeds Rhinos et le centre Ricky Leutele de Huddersfield Giants.

Zak Hardaker a retrouvé l’ancien entraîneur-chef de Wigan Adrian Lam à Leigh

Hardaker, qui ne s’est pas vu offrir un nouveau contrat par les Rhinos, a révélé que son passage chez les Léopards avait été influencé par la présence de son ancien patron des Wigan Warriors, Adrian Lam.

“Moi et Lammy avons eu une bonne connexion depuis mon époque à Wigan”, a déclaré Hardaker. “Il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent pourquoi ça va être une année passionnante.

“Je suis arrivé aujourd’hui et je ne savais pas que Ricky avait signé, c’est tout simplement incroyable. Je veux être parmi les six premiers, les quatre premiers, nous voulons atteindre le sommet, je ne viendrais pas ici si je ne pensais pas que c’était possible .”

Leutele est un joueur qui était en demande lorsque son contrat avec les Giants a expiré, Leigh réussissant à obtenir la signature de l’ancien international samoan.

Ricky Leutele a rejoint Leigh Leopards après quelques performances impressionnantes pour Huddersfield Giants en 2022.

“Ils m’ont vendu leurs ambitions pour les prochaines années et j’ai décidé que je voulais faire partie de quelque chose de spécial qu’ils construisent ici”, a déclaré Leutele.

Le club a également recruté les attaquants Matt Davis, Rob Mulhern, Oliver Holmes, Jacob Gannon et Jack Hughes des Warrington Wolves, le demi-arrière des Castleford Tigers Gareth O’Brien et l’ailier Tom Briscoe de Leeds.

Le directeur général de Leigh, Neil Jukes, a déclaré à la conférence que, sur les 27 membres de l’équipe de Lam, 23 ont signé des contrats d’au moins deux ans.

Beaumont a déclaré qu’il était convaincu d’attirer des foules de plus de 7 000 personnes en 2023 et s’est engagé à égayer l’expérience du jour du match à l’aide de feux d’artifice et de canons à confettis.

“Nous n’allons pas en Super League pour rattraper les chiffres”, a ajouté Beaumont.