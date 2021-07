Leigh Griffiths : l’attaquant du Celtic signe une prolongation de contrat d’un an | Actualités footballistiques

L’attaquant du Celtic Leigh Griffiths a signé une prolongation de contrat d’un an avec le club.

Le joueur de 30 ans a disputé 261 matches avec le Celtic, marquant 123 buts.

Griffiths a déclaré: « Je suis ravi de prolonger mon séjour au club. Le Celtic est un club que j’aime et je veux faire tout mon possible pour jouer à nouveau mon rôle dans le succès de nos supporters.

« J’attends avec impatience la saison à venir et travailler avec le nouveau gaffer et le reste des gars. C’est une période passionnante pour le club et je voulais faire partie de l’avenir du club. Je ferai tout ce que je peux pour nous aider à revenir là où nous voulons tous être.

