Leigh-Anne Pinnock a été repérée pour la première fois depuis que son compagnon de groupe Jesy Nelson a quitté Little Mix.

La chanteuse de 29 ans faisait en fait ses premiers pas dans le monde du théâtre et a été aperçue sur le tournage d’un nouveau film dans lequel elle apparaît.

Dans ce qui pourrait sembler être les filles de Little Mix lorgnant sur des entreprises indépendantes, Leigh-Anne a rejoint une gamme stellaire pour le film Boxing Day d’Aml Ameen.

Dans la production du film festif très attendu, Leigh-Anne s’est rendue à South Bank où elle a chanté aux côtés de certains membres de la distribution.

La chanteuse est apparue tout sourire alors qu’elle s’enveloppait chaudement dans un manteau sombre dans les scènes de Londres du soir.

Selon The Sun, la chanteuse de Black Magic s’est adaptée à être un acteur avec facilité et les initiés pensent qu’elle pourrait se diriger vers une carrière sur grand écran.







« Leigh-Anne était un naturel absolu sur le plateau », a déclaré une source à la publication.

«Tous les acteurs ont été formidables avec elle, en particulier Aml. Elle a certainement un avenir dans la comédie.

Les images en surface de Leigh-Anne dans les coulisses sont arrivées juste une semaine après que Little Mix ait été secoué par la nouvelle du départ de Jesy Nelson.







La semaine dernière, Jesy s’est rendue sur les réseaux sociaux pour confirmer qu’elle quittait le groupe de filles après neuf ans de travail.

Dans sa déclaration émotionnelle, Jesy, 29 ans, a également révélé que travailler avec le groupe avait nui à sa santé mentale et qu’elle avait maintenant hâte de passer du temps avec ses amis et ses proches.

Depuis que la nouvelle est apparue, les camarades du groupe Little Mix de Jesy – composés de Leigh-Anne ainsi que de Perrie Edwards et Jade Thirlwall – ont confirmé que le Little Mix continuerait en trio.







Les débuts au cinéma de Leigh-Anne devant être un succès absolu, elle sera certainement sur le radar pour les futures productions.

