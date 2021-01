Leigh-Anne Pinnock et Andre Gray ont perdu leur bataille pour construire une piscine et un spa dans leur luxueux manoir de 5 millions de livres sterling, a-t-on affirmé.

Le couple, qui s’est fiancé plus tôt cette année, aurait demandé un permis de construire pour installer un complexe de loisirs souterrain qui comprenait également un bain à remous chez eux à Surrey.

Le complexe en peluche aurait été construit dans un jardin en banque avec une cour en contrebas dans leur maison, selon The Sun.

Mais le conseil local de Surrey Heath aurait qualifié le projet de développement de 13 pieds de haut d ‘ »inapproprié » et déclaré qu’il porterait préjudice à la zone de la ceinture verte.







(Image: Leigh-Anne Pinnock / Instagram)









(Image: INSTAGRAM)



Ils ont dit: « Il est noté que la proposition serait largement souterraine et que le reprofilage des terres serait limité, mais cela signifie simplement qu’aucun dommage supplémentaire à la ceinture verte ne se produirait. »

Leigh-Anne et Andre ont été autorisés à agrandir leur cuisine, leur salle de petit-déjeuner et leur chambre principale dans une application distincte.

Leur maison a déjà un grand hall d’entrée, une salle familiale, un bar, un bureau et des vestiaires pour lui et pour elle et un garage triple, à côté d’un terrain de golf.







(Image: littlemix / Instagram)



Cela vient après que le conseil a décidé l’année dernière qu’ils étaient autorisés à garder un mur d’intimité de 9 pieds et des portes d’entrée qui ont été construits sans autorisation de planification.

Lorsque la maison a été construite il y a six ans, le conseil a décidé qu’aucune extension, aucun garage ou autre bâtiment ne pouvait être ajouté sans autorisation.

Leigh-Anne et Andre ont maintenant demandé le rétablissement des droits de développement autorisés.









Dans une déclaration, leur agent de planification a déclaré: « Le cas pour le demandeur est que l’imposition de la condition n’est pas considérée comme justifiée sur la base du caractère raisonnable et de la nécessité.

« Il impose une restriction inutile aux activités des futurs propriétaires, car il supprime la liberté de réaliser des extensions domestiques, des dépendances et des modifications à petite échelle. »

Les planificateurs devraient prendre une décision le 18 janvier.

The Mirror a contacté les représentants de Leigh-Anne et Andre pour obtenir leurs commentaires.