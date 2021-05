Leigh-Anne Pinnock de Little Mix révèle qu’elle est soulagée d’avoir enfin embrassé son ventre rond

Leigh-Anne Pinnock de LITTLE Mix a révélé qu’elle était soulagée de pouvoir enfin embrasser son ventre rond après avoir partagé sa bonne nouvelle.

La pop star attend son premier enfant avec son petit ami footballeur Andre Gray.

7 Leigh-Anne Pinnock a parlé de sa grossesse lors du petit-déjeuner de la BBC d’aujourd’hui Crédit: BBC

S’exprimant aux côtés de Jade Thirlwall et Perrie Edwards lors du petit-déjeuner de la BBC d’aujourd’hui, elle a déclaré: « Ce sont des informations tellement sensibles et je voulais être celle qui en parlerait au monde. C’était le bon moment pour les faire sortir et les dire.

« C’est effrayant. Je voulais profiter du moment et j’avais peur que ça sorte et je n’allais pas pouvoir contrôler ça. Tu veux le posséder toi-même. Je suis heureux d’avoir pu le sortir. imagerie. »

Le couple a annoncé la grossesse avec une série de clichés professionnels époustouflants.

Leigh-Anne a montré sa bosse dans une robe de soie verte glamour qui a exposé sa tumeur.

7 Les filles Little Mix sont apparues de chez elles Crédit: BBC

Dans l’un, Andre tenait Leigh-Anne par derrière alors qu’ils souriaient tous les deux.

Les filles ont été confrontées à de nombreuses questions ces dernières semaines sur la façon dont elles trouvent la vie en trois-pièces après que Jesy Nelson a quitté le groupe.

Vêtue d’un pull Stella McCartney accrocheur de 925 £, Jade a déclaré aujourd’hui: « Vous y allez. Nous avons dû nous adapter, en particulier avec les changements apportés à notre musique existante. Cela a été un changement étrange mais nous nous entendons bien. il.

« Nous, en tant que trois, n’étions pas encore prêts à appeler cela un jour. Cette année, il s’agit de continuer et de profiter de la course. Nous en profitons au maximum et profitons de 2021 en tant que trois. »

7 Jade portait un pull Stella McCartney cher Crédit: BBC

Le groupe existe maintenant depuis 10 ans après avoir été monté sur The X Factor.

Ils viennent de sortir un clip pour le nouveau single Confetti et sont en lice pour un Brit Award mardi soir.

Admettant que l’amitié est la clé de leur longévité, Leigh-Anne a déclaré: « S’entendre est la chose la plus importante. Nous avons eu la chance qu’ils réunissent des filles qui ont cliqué.

« Si ce n’était pas pour ça, nous ne serions pas ici. L’amitié est la seule chose qui a conduit tout cela. »

Perrie a déclaré: «Nous espérions avoir réussi à rester ensemble pendant 10 ans. Nous voulions rester ensemble parce que nous nous aimons tellement et que nous avons eu une randonnée tellement amusante.

7 Leigh-Anne Pinnock avec son petit ami Andre Grey

« C’est incroyable, nous ne pouvons pas y croire. Cela me fait me sentir vraiment bien, nous voulions juste faire de la musique que nous aimions. »

Nous avons récemment signalé que Jesy et les filles ne communiquent désormais que via des tiers.

Une source proche de Jesy a confirmé qu’elle avait bloqué tout contact personnel direct avec le groupe et qu’elle n’avait pas parlé à ses anciens copains depuis plusieurs mois.

L’initié a déclaré: «Le plan était toujours de rester en contact, mais cela ne s’est tout simplement pas produit parce que Jesy ne le voulait pas.

«Elle veut rompre les liens et recommencer – cela semble être à la fois professionnel et personnel.»

Dans une interview explosive publiée hier, Jesy, 29 ans, a décrit son passage dans le groupe comme une source de grand malheur.

7 Bien qu’elle ait été membre du groupe pendant la période pour laquelle ils sont nominés, des initiés disent qu’elle n’a pas l’intention de faire équipe avec Little Mix aux Brit Awards. Crédits: Empics

Même si elle ne voulait pas commenter sa relation actuelle avec ses anciens camarades de groupe, elle s’est ouverte sur ce que c’était vraiment d’être comparée à eux pendant dix ans.

Dans ses remarques les plus accablantes à ce jour, elle a déclaré: « Je ne peux pas croire à quel point j’étais misérable. »

La situation est arrivée à un point critique sur le tournage de leur clip Sweet Melody l’année dernière, où elle dit s’être cachée dans un vestiaire après avoir été bouleversée par son image corporelle et la jalousie des autres filles.

Elle a ajouté: «Nous étions en lock-out, et c’était la première fois que je pouvais faire une pause et être chez moi avec des gens que j’aime.

«C’était le plus heureux que j’aie jamais ressenti, et je ne m’en suis pas rendu compte avant de retourner travailler. Je suis immédiatement devenu une personne différente. J’avais de l’anxiété.

Le jour du tournage, elle a subi une crise de panique et a «craqué» sur le plateau «parce que je n’avais pas l’air de ce que je voulais et que j’avais tellement de mal à être heureuse et à m’amuser».

7 Les trois autres membres – Jade Thirlwall, 28 ans, Perrie Edwards, 27 ans, et Leigh-Anne Pinnock, 29 ans – ont promis de continuer en trio.

Elle a expliqué: «J’ai regardé les trois autres et ils passaient le temps de leur vie. Je deviens tellement jaloux, parce que je veux me sentir comme ça et en profiter, parce que la musique est ma passion.

«Avoir ce rêve et ne pas l’apprécier à cause de ce à quoi je ressemble, je savais que ce n’était pas normal.»

En décembre, lorsque Jesy a annoncé pour la première fois une pause «prolongée» pour des «raisons médicales privées», cela a été une bombe pour les fans.

Elle a précisé plus tard: «Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile.»

Les trois autres membres ont juré de continuer en trio.

Et ils ont jailli de leur copain: «Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être.»

Mais cette semaine, Jesy était notamment absente d’une série de félicitations de célébrités pour Leigh-Anne lorsqu’elle a annoncé qu’elle était enceinte.

Les fans n’ont pas tardé à spéculer sur le timing de Leigh-Anne, qui a coïncidé avec la première interview de Jesy alors qu’elle lance son premier effort en solo.

Les initiés de l’industrie disent que le bébé est un secret de polichinelle dans l’industrie de la musique depuis «des lustres».