Leigh-Anne Pinnock de Little Mix révèle des abus raciaux horribles dont elle a souffert dans son enfance

La star de LITTLE Mix, Leigh-Anne Pinnock, a révélé le moment horrible où une camarade de classe lui a dit qu’elle était «de la jungle».

Leigh-Anne, 29 ans, a déclaré que l’insulte raciste avait été écrite dans une note qui lui avait ensuite été transmise à l’école par un garçon.

BBC

Leigh-Anne Pinnock a révélé les abus racistes qu’elle a subis à l’école[/caption]

S’exprimant dans son émission de la BBC Leigh-Anne: Race, Pop & Power, la chanteuse a déclaré: «La seule fois où j’ai vécu du racisme, c’était une fois à l’école primaire.

«Un garçon m’a tendu un mot qui disait simplement: ‘Nom: Leigh-Anne, âge: 9 ans, de la jungle’.»

« J’étais dévasté. Je n’avais jamais eu l’impression de ne pas être à ma place auparavant.

«Il s’est avéré que je ne ressentirais plus cela jusqu’à ce que ma vie change du jour au lendemain une décennie plus tard.

BBC

Un garçon lui a dit qu’elle était « de la jungle » alors qu’elle n’avait que 9 ans[/caption]

Leigh-Anne a décroché une place dans Little Mix à l’âge de 20 ans, après avoir remporté The X Factor avec ses nouveaux compagnons de groupe – Jesy Nelson, Jade Thirlwall et Perrie Edwards.

«Gagner X Factor et devenir une pop star était tout ce que j’ai toujours voulu», a-t-elle déclaré.

Mais Leigh-Anne a déclaré aux téléspectateurs qu’elle avait remarqué un racisme sous-jacent dès le départ.

Le nouveau documentaire de la star a levé le voile sur le racisme qu’elle a vécu dans l’industrie de la musique au cours des 10 dernières années.

Leigh-Anne, qui attend son premier enfant, a déclaré qu’elle avait été stupéfaite d’apprendre par le chorégraphe noir, Frank Gatson Jnr, qu’elle devrait travailler «10 fois plus dur» parce qu’elle est noire lors du tournage de la première vidéo de Little Mix.

La future maman a retenu ses larmes en disant qu’elle craignait d’avoir été mise dans Little Mix uniquement en tant que «fille noire symbolique».

Mais malgré le chagrin qui a accompagné l’ouverture sur ses expériences, Leigh-Anne a déclaré que l’enregistrement de l’émission était un «poids sur sa poitrine».

La chanteuse, qui est née et a grandi à High Wycombe, Bucks, et est d’origine caribéenne, a déclaré que s’exprimer l’avait même changé en tant que personne.

«Jusqu’à présent, j’avais peur d’être controversée», a-t-elle déclaré mercredi soir aux Brit Awards.

« [After doing the show], Je me sens comme une personne différente. C’est incroyable d’avoir autant de douleur sur ma poitrine.

«Après avoir été ouvert et honnête, j’ai ce pouvoir maintenant.»

Elle a ajouté: «Ma mère m’a dit à quel point elle était fière de moi pour avoir dénoncé le racisme – parce qu’elle sait que je n’aurais jamais eu la force de le faire il y a quelques années.

Plus à venir…