Leigh 44-12 Batley: les Centurions scellent le retour de la Super League avec une victoire méritée dans la grande finale du championnat | Actualités de la Ligue de Rugby

L’entraîneur-chef des Leigh Centurions, Adrian Lam, a ramené l’équipe en Super League dès la première tentative

Leigh est de retour en Super League après avoir vu la course courageuse de Batley lors de la grande finale du championnat Betfred devant une foule de 7 233 personnes au Leigh Sports Village.

Les Centurions étoilés étaient les favoris les plus en vogue après avoir remporté tous leurs 27 matchs de la saison régulière sauf un et, comme prévu, ils avaient trop de rythme et de puissance pour leurs adversaires à temps partiel alors qu’ils se glissaient vers une victoire de 44-12. .

L’ailier Krisnan Inu a mené la série de points avec deux essais et six buts en sept tentatives alors que Leigh, relégué de la Super League fin 2021, a rebondi dès la première tentative de la première saison de l’ancien patron de Wigan, Adrian Lam.

Il a complété un triplé de trophées pour les Centurions, qui ont remporté la Coupe 1895 ainsi que le League Leaders Shield.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Je suis aux anges”, a déclaré Lam. “Il y a aussi un peu de soulagement parce que lorsque j’ai signé pour la première fois, il y avait toujours un risque de prendre du recul dans votre profession. Mais avec le risque vient l’opportunité.

“Si vous revenez à décembre dernier – nous avons commencé avec sept joueurs – cela a parfaitement fonctionné et je suis vraiment fier de la ville, qui a traversé des moments difficiles ces dernières années.

“Je sais que c’est ce dont la ville a besoin. Nous avons un propriétaire qui est fou mais très passionné par ce qu’il fait et j’aime ça chez lui.

“Je dois comprendre un peu mieux Derek Beaumont cette année et, sans des gens comme lui, la ligue de rugby n’existe pas.”

Les hommes de Lam ont accumulé 1 306 points, dont 100 lors d’un match contre York, et un total de 116 en deux matches avec les Bulldogs – mais ils ont rencontré cette fois une résistance initiale sévère de la part des hommes de Craig Lingard.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Batley a survécu à une frayeur précoce lorsque l’impressionnant deuxième rameur Sam Stone a traversé leur défense, pour être ramené pour obstruction. Cependant, ils ont offert à leurs adversaires l’essai d’ouverture à la 15e minute lorsque le demi-arrière Lachlan Lam a foncé sur un ballon perdu par l’ailier Dale Morton à 30 mètres de sa propre ligne.

Inu a lancé la première de ses six conversions et, alors que Leigh augmentait la pression, Ed Chamberlain et Edwin Ipape ont été retenus au-dessus de la ligne et Inu a tâtonné le ballon alors qu’un essai s’annonçait.

Leur défense courageuse a donné aux 1 000 fans de Batley de quoi se réjouir, mais il y avait un sentiment d’inévitabilité dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps alors qu’une avance ténue de 6-0 est devenue un avantage confortable de 18-0 pour les hôtes.

L’ancien deuxième rameur de Huddersfield, Joe Wardle, a pressé une passe du tacle pour qu’Inu passe au-dessus, puis s’est écrasé sur lui-même grâce à une balle courte de l’influent Lam.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Toute perspective de riposte de Batley a été étouffée dans la minute qui a suivi la seconde mi-temps lorsque l’arrière latéral Caleb Aekins a sprinté sur 80 mètres pour un essai en solo après avoir récupéré le coup de pied de Tom Gilmore et peu de temps après, a remplacé le demi-arrière Joe Mellor pour un autre dans le 250e. match de sa carrière.

L’international non marqué de Papouasie-Nouvelle-Guinée Nene MacDonald a porté le nombre d’essais des Centurions à six, mais Batley a été récompensé pour sa persévérance à l’heure où Morton a été le premier à atteindre le coup de pied de Gilmore sur la ligne Leigh et Gilmore a converti l’essai.

Le service normal a été rapidement repris, Inu écrasant les défenseurs pour marquer son deuxième essai et le remplaçant Kai O’Donnell est passé pour le huitième des Centurions.

Bien battus mais jamais inclinés, Batley s’est battu jusqu’au bout et ils ont eu la satisfaction de terminer le score lorsque le pilier Adam Gledhill s’est frayé un chemin à bout portant et que Gilmore a lancé sa deuxième transformation.