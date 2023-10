Leida Margaretha de 90 Day Finace arrêtée pour avoir volé de l’argent – ​​Hollywood Life

Crédit image : YouTube

Leida Margaretha a été arrêtée à Portage, dans le Wisconsin, pour avoir prétendument utilisé son travail pour voler des milliers de dollars, TMZ signalé. La police de la région a déclaré avoir été informée la semaine dernière par les propriétaires de Loggerhead Deco, une entreprise de décoration de bouteilles en verre, que le Fiancé de 90 jours La star a effectué « des paiements frauduleux et des retraits sur plusieurs comptes professionnels et clients externes » en utilisant les informations de compte de l’entreprise, a en outre rapporté le média. Une photo de Leida a été publiée par le magasin et elle portait un haut orange alors qu’elle regardait sérieusement la caméra.

La police aurait également déclaré que certains les victimes ont signalé que plusieurs milliers de dollars manquaient sur leurs comptes, et Margaretha fait face à des accusations de vol dans un cadre commercial, de contrefaçon et de fraude électronique contre une institution financière. La police aurait également déclaré qu’elle pourrait faire l’objet d’accusations supplémentaires à mesure que l’enquête se poursuivait.

L’arrestation de Leida intervient après qu’elle ait rejoint la 6e saison de Fiancé de 90 jours en 2018. Elle a quitté l’Indonésie pour le Wisconsin pour vivre avec son fiancé, Éric Rosenbrook après l’avoir rencontré sur un site de rencontre international, et était connu pour avoir une personnalité exigeante. Elle et Eric se sont fiancés deux jours seulement après s’être rencontrés face à face pour la première fois.

Certains des moments les plus mémorables survenus avec Leida et Eric dans la série incluent le fait qu’ils aient expulsé sa fille adolescente de leur maison et qu’elle obtenir une ordonnance d’interdiction de quatre ans contre l’enfant d’Eric après une dispute explosive. L’avocat de Leida Andrea Von Hoff à l’époque confirmé à Nous chaque semaine que la fille cosplayeuse d’Eric, alors âgée de 19 ans, Tasha Rosenbrooka reçu l’ordre d’un juge de « rester à l’écart de Leida et d’arrêter de la contrarier sur les réseaux sociaux ».

La police a également été appelée au domicile de Leida et Eric en janvier 2019 après que Leida a affirmé que le père de trois enfants lui avait tiré les cheveux « très fort » lorsqu’elle avait tenté de « s’automutiler » avec un couteau. L’incident s’est produit un mois après que le couple a annoncé son départ. Fiancé de 90 jours en raison de « menaces de mort ». Malgré le drame, Leida et Eric seraient toujours mariés, mais ils n’ont pas encore commenté publiquement la dernière arrestation signalée de Leida.