Leicester veut que Chelsea offre des frais record du monde pour le défenseur après avoir rejeté une offre de 70 millions de livres sterling

Leicester City continue d’exiger des frais record du monde pour Wesley Fofana alors que le défenseur s’entraîne loin de l’équipe première au milieu de l’intérêt continu de Chelsea, ont déclaré des sources à ESPN.

Chelsea a fait trois offres pour Fofana, dont la troisième totalisait 70 millions de livres sterling et a été instantanément rejetée par Leicester mardi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

– Joueurs à surveiller lors de la dernière semaine du mercato

Leicester valorise le joueur de 21 ans au même niveau que Harry Maguire, qui a quitté le club en 2019 pour rejoindre Manchester United pour 80 millions de livres sterling – un chiffre qui reste le plus élevé jamais payé pour un défenseur.

Fofana a été exclu de la défaite 2-1 à domicile de Leicester contre Southampton le week-end dernier, l’entraîneur Brendan Rodgers admettant que le Français n’était pas dans le bon état d’esprit pour jouer.

Il s’entraîne maintenant avec les moins de 23 ans du club et Rodgers a déclaré qu’il cherchait une solution rapide à la situation après des semaines de spéculations.

« Bien sûr, si cela se produit, le plus tôt sera le mieux, car cela pourrait nous permettre de travailler [in the transfer market],” il a dit.

Chelsea réfléchit maintenant à l’opportunité d’améliorer son offre globale ou de modifier les conditions afin qu’une plus grande partie des 70 millions de livres sterling proposés soit payée à l’avance plutôt qu’en modules complémentaires.

Fofana est la principale cible défensive de Thomas Tuchel et des sources ont déclaré à ESPN qu’il souhaitait faire une quatrième offre avant la date limite de transfert de jeudi prochain.

Chelsea a signé Kalidou Koulibaly de Naples et Marc Cucurella de Brighton, mais cherche de nouveaux renforts après avoir perdu Andreas Christensen et Antonio Rudiger contre le Real Madrid et Barcelone respectivement.

Chelsea poursuit également des accords pour l’ailier d’Everton Anthony Gordon et l’attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang tandis que Callum Hudson-Odoi semble prêt à rejoindre le Bayer Leverkusen en prêt.

Les deux clubs n’ont pas encore finalisé les conditions, mais Chelsea tient à éviter une option ou une obligation de rendre l’accord permanent pour Hudson-Odoi, qui tient à assurer le football de la première équipe n’ayant encore joué aucun rôle pour Chelsea cette saison.