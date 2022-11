Leicester Tigers 33-31 London Irish: Steve Borthwick plein d’éloges pour avoir combattu l’Irlandais | Actualités du rugby à XV

Jasper Wiese (à droite) des Leicester Tigers marque le cinquième essai du match de son équipe

L’entraîneur-chef de Leicester, Steve Borthwick, a rendu hommage aux efforts des London Irish après que le dernier club de la Gallagher Premiership ait poussé les Tigers à se battre jusqu’au bout pour une victoire 33-31 à Mattioli Woods Welford Road.

Leicester semblait fermement en contrôle lorsqu’ils ont obtenu un point de bonus avant la mi-temps, mais un retour fougueux de leurs adversaires a vu les hôtes s’accrocher à la mort pour une victoire qui les a vus passer à la cinquième place du tableau.

Les essais de Leicester sont venus de Julian Montoya, Richard Wigglesworth, Harry Potter, Tommy Refell et Jasper Wiese, tandis que Freddie Burns a ajouté quatre conversions.

Api Ratuniyarawa, Matt Rogerson, Ollie Hassell-Collins et Tom Pearson ont marqué des essais pour l’Irlandais, Paddy Jackson en a converti deux et il y avait aussi un essai de pénalité.

Harry Potter des Leicester Tigers (à droite) marque le troisième essai du match de son équipe

Borthwick a déclaré: “Tout le mérite revient aux London Irish d’avoir saisi leurs opportunités car ils étaient brillants avec leur athlétisme et leur dynamisme.

“Ils sont experts à l’arrière de l’alignement avec leurs frappes et sont l’une des meilleures équipes lors de la panne.

“Nous leur avons donné trop d’occasions en faisant trop d’erreurs en concédant des pénalités et en retournant régulièrement le ballon.

“Cependant, j’ai été satisfait de notre résilience car nous avons trouvé un moyen de clôturer le match. Ce fut une saison étrange car nous n’avons pas joué ici depuis 50 jours, mais nous avons remporté d’excellentes victoires à Saints et Quins.

Hanro Liebenberg des Leicester Tigers abordé lors du match Gallagher Premiership au Mattioli Woods Welford Road Stadium

“Nous aurons quelques joueurs de plus la semaine prochaine, alors j’espère que notre équipe se renforcera lentement.”

Bien qu’il ait perdu pour la septième fois en huit matches de championnat, le directeur irlandais du rugby Declan Kidney a été encouragé par la résilience de son équipe pour revenir et marquer deux précieux points.

“Nous avons donné trop de points dans cette première mi-temps et nous avons dû revenir d’un gros trou”, a-t-il déclaré.

“Nous ne sommes pas loin de gagner des matchs car nous avons eu six matchs à l’extérieur sur nos huit matches et ce n’est qu’à Sale que nous n’avons pas joué. Nous avons récolté cinq points lors de nos quatre derniers matchs à l’extérieur.

“Nous frappons donc à la porte, mais nous devons organiser une performance complète de 80 minutes, puis les résultats viendront.

“Nous avons fait trop d’erreurs au début, mais après cela, c’était nip and tuck et nous n’avons pas eu de chance de ne pas repartir avec plus de deux points.

“Il y a eu des appels marginaux difficiles dans le match, mais je suis plus préoccupé par notre mauvais départ, mais nous avons montré une fois de plus que nous ne cédons jamais, ce que vous ne pouvez pas entraîner.

“Je serais ravi de remporter une victoire 3-0 et même si nous ne célébrerons jamais une défaite, nous avons obtenu deux points pratiques aujourd’hui.”