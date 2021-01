Leicester, Angleterre: Leicester a raté l’occasion de passer au-dessus de Manchester United à la deuxième place de la Premier League en s’inclinant 3-1 à domicile contre Leeds, pour qui l’attaquant Patrick Bamford a marqué un but et mis en place les deux autres dimanche.

Leeds de Marcelo Bielsa a récupéré après avoir concédé le premier but du match à Harvey Barnes à la 13e minute en égalisant deux minutes plus tard par Stuart Dallas et en ajoutant des buts après la mi-temps de Bamford puis de Jack Harrison sur une contre-attaque.

Bamford a maintenant 11 buts cette campagne et commence à dissiper sa réputation de finisseur gaspilleur. Son but contre Leicester était excellent, récupérant le ballon après avoir été joué à gauche de la surface de réparation et écrasant un tir féroce dans le coin supérieur le plus éloigné.

Ce n’était que la deuxième défaite de Leicester en championnat depuis le 30 novembre et a maintenu l’équipe de Brendan Rodgers à la troisième place alors qu’elle aurait pu se déplacer de deux points derrière le leader Man City.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports