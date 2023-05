Leicester et Leeds relégués alors qu’Everton survit

Leicester City et Leeds United ont été relégués de la Premier League le dernier jour de la saison après qu’Everton ait assuré sa propre survie avec une courte victoire dimanche.

Leicester a mis en place l’une des histoires sportives les plus négligées de tous les temps lorsqu’il a remporté le titre de Premier League en 2016, mais fait maintenant face à la vie dans le championnat malgré une victoire 2-1 dimanche sur West Ham United.

Leeds les rejoindra au deuxième rang anglais après avoir subi une défaite 4-1 contre Tottenham Hotspur. Le club a mené une saison difficile qui les a vus limoger les managers Jesse Marsch et Javi Gracia avant d’embaucher Sam Allardyce avec quatre matchs à jouer.

Pendant ce temps, une superbe frappe d’Abdoulaye Doucoure a aidé Everton à une victoire 1-0 sur Bournemouth, maintenant le record du club de n’avoir jamais été relégué de la Premier League alors qu’il entamait sa dernière saison à Goodison Park, son domicile de longue date.

Depuis qu’il a remporté la Premier League, Leicester a remporté deux cinquièmes places et remporté la FA Cup en 2021. Cependant, une fenêtre de transfert estivale au cours de laquelle le club n’a signé qu’un seul joueur de champ, suivie d’un échec à remporter l’un de ses six premiers matches de championnat. signifiait que le club devait se battre pour rester en place cette saison.

Le manager Brendan Rodgers semblait avoir stabilisé le navire peu de temps après, avec le club à la 13e place lorsque la Premier League s’est arrêtée pour la Coupe du monde 2022. Mais une série de cinq défaites en six matches a conduit au limogeage de Rodgers le 2 avril et à la nomination de Dean Smith par intérim.

Leicester est entré dimanche à deux points d’Everton, nécessitant que l’équipe de Sean Dyche perde des points, et les choses semblaient aller dans la bonne direction pour Smith avec des buts de Harvey Barnes et Wout Faes suffisants pour obtenir trois points.

Cependant, la frappe tonitruante de Dourcoure depuis le bord de la surface à la 57e minute s’est avérée cruciale et a permis à Everton de conserver 36 points, deux devant Leicester et cinq de plus que Leeds.

Southampton est la troisième équipe à perdre son statut de Premier League, après avoir terminé en bas du tableau.