Leicester a déclaré que l'incident serait traité en interne.

Leicester City a déclaré qu’une violation du COVID-19 parmi leurs joueurs était « extrêmement décevante », après avoir signalé que trois membres de l’équipe avaient assisté à une fête.

Le Telegraph dit que James Maddison, Ayoze Perez et Hamza Choudhury ont été exclus de l’équipe pour leur match contre West Ham après que Perez ait organisé une fête après la défaite contre Manchester City.

« Le club a clairement exprimé ses attentes concernant l’adhésion aux protocoles COVID-19 à tout son personnel », a déclaré un porte-parole de Leicester au Telegraph.

«Il est donc extrêmement décevant d’apprendre une brèche qui risquait de saper les efforts du personnel du club pour protéger les environnements dans lesquels nos équipes s’entraînent et jouent. Des mesures appropriées ont été prises pour éviter que les bulles de nos équipes ne soient compromises.

« Nous attendons totalement de notre peuple qu’il se comporte d’une manière qui reflète l’effort national et les sacrifices consentis par nos communautés pour contrôler la propagation du virus. Les personnes impliquées se sont excusées pour leur manque de jugement. Notre réponse à la question sera conclue en interne. «

Leicester a ensuite perdu 3-2 contre les hommes de David Moyes grâce à un doublé de Jesse Lingard.

« C’était une décision que j’ai prise, une situation interne le week-end dernier. Ce n’est pas la norme à laquelle nous nous attendons », a déclaré Brendan Rodgers après le match.

« Ils [the players who breached COVID-19 guidelines] sont tous de bons gars, de bons gars, mais nous avons un standard sur et en dehors du terrain auquel nous devons adhérer. Les garçons rejoindront le groupe après ce match.

« C’est quelque chose que nous avons traité. C’est un comportement décevant, c’est une erreur. Ce n’est pas ce dont nous sommes. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une tentation de laisser les joueurs toujours concourir en raison de l’importance du jeu – Leicester est l’une des nombreuses équipes à se battre pour une place en Ligue des champions – Rodgers a déclaré que cela ne lui avait pas traversé l’esprit.

« Vous pouvez le faire si vous êtes doux. Pour être un gagnant, vous devez agir comme un gagnant », a-t-il ajouté.