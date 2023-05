Leicester échappe à la relégation plus que le trophée EPL

Jamie Vardy a proclamé qu’éviter la relégation cette saison avec Leicester City serait la plus grande réussite de sa carrière. L’attaquant avait déjà remporté le titre de Premier League avec les Foxes en 2016. Avance rapide de sept ans et Leicester risque désormais d’être renvoyé au championnat.

« Je pense qu’en ce moment, ce serait la plus grande réussite », a déclaré Vardy dans une interview avec parlerSPORT. « C’est à quel point c’est important. »

« C’est dur et je ne pense pas que souffrir soit en fait un mot assez fort pour décrire personnellement ce que je ressens en tant que personne, étant ici aussi longtemps. Étant sur tous les hauts et les bas tout au long de tout le temps que j’ai été ici, je n’ai jamais voulu nous voir à nouveau dans une situation comme celle-là, donc être là où nous sommes, c’est difficile à supporter.

Striker est le pilier des Foxes depuis 11 saisons

Vardy avait précédemment rejoint le club de Fleetwood Town, côté Ligue nationale, en 2012. Il a coûté aux Foxes environ 1,5 million de dollars au cours de cet été. Ce serait l’un des meilleurs achats de l’histoire du club. Avec l’aide de l’attaquant, Leicester a rejoint l’élite anglaise en 2014 avant de remporter le titre de Premier League deux saisons plus tard.

Cependant, les Foxes sont maintenant pleinement engagés dans une bataille de relégation avec seulement trois matches restants au calendrier. Leicester occupe la 18e place du classement, à deux points de la sécurité. La liste des matches restants n’est pas exactement favorable non plus. Ils accueillent ensuite Liverpool avant de se rendre à Newcastle, puis terminent la campagne contre West Ham le 28 mai.

Vardy « souffre » de la possibilité d’une relégation pour Leicester

« J’adore ce club. Cela me fait très mal sur le plan personnel », a poursuivi l’attaquant. «Je dois être celui qui se lève et qui doit être pris en compte. Je dois donner le maximum et essayer d’aider l’équipe autant que possible.

Si Leicester veut éviter la relégation, il devra très probablement sauter Everton ou Nottingham Forest. Everton doit affronter le puissant Manchester City ce week-end. Forest, quant à lui, se rend à Chelsea.

PHOTO : IMAGO / PA Images