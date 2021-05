Leicester City vs Tottenham Hotspur – Rapport de match de football – 23 mai 2021

Leicester City a subi un horrible cas de déjà-vu alors que son rêve de Ligue des champions a été brisé le dernier jour de la saison pour la deuxième année consécutive après avoir gaspillé deux fois l’avance pour perdre 4-2 à domicile contre Tottenham Hotspur dimanche.

Jamie Vardy a converti deux pénalités pour donner à Leicester une avance de 1-0 et 2-1 dans le choc de la Premier League et, avec Chelsea perdant 2-1 à Aston Villa, cela aurait suffi à Leicester pour réclamer la quatrième place.

Mais un but contre son camp à la 76e minute du gardien Kasper Schmeichel a donné aux Spurs un égaliseur et Gareth Bale, peut-être lors de son dernier match pour Tottenham prêté par le Real Madrid, a salé les blessures de Leicester avec deux frappes tardives bien prises.

L’attaquant anglais Harry Kane, qui aurait également pu jouer son dernier match pour le club londonien au milieu des spéculations sur les transferts, a frappé le premier égaliseur de Tottenham pour porter son total de championnat à 23 cette saison et remporter le Golden Boot Award.

Tout comme la saison dernière où une place de qualification en Ligue des champions semblait être la leur, le vainqueur de la FA Cup de cette saison, Leicester, a terminé à la cinquième place et devra se contenter d’une campagne en Ligue Europa.

« C’est extrêmement décevant pour nous. Nous nous sommes battus si dur toute la saison. J’ai toujours dit que vous étiez jugé après 38 matchs et que malheureusement, nous ne pouvions pas vraiment y arriver », a déclaré le manager de Leicester Brenden Rodgers.

« Je n’ai que fierté et admiration pour les joueurs. Ils ont constamment eu des choses contre eux avec des blessures. Si vous regardez l’importance des joueurs aujourd’hui, nous avons pu ramener cela au dernier match et au dernier. 15 minutes. »

Leicester a également souffert de blessures à Harvey Barnes et James Maddison cette saison et le bilan les a rattrapés lors de la rencontre de la ligue.

« J’ai dit aux joueurs avant le match que nous jouons sans interruption – sauf depuis 21 jours – depuis deux ans », a ajouté Rodgers.

« Quand nous avons commencé à travailler ensemble, nous étions au milieu de la table et un peu plus de deux ans plus tard, nous défions l’élite et avons remporté la FA Cup pour la première fois de notre histoire et nous sommes sur la bonne voie sans les ressources. [of other teams].

« Je n’ai que de la fierté. La propriété m’a apporté un soutien incroyable. Les joueurs m’ont donné leur cœur et leur âme chaque jour. Je suis tellement déçu pour eux que nous n’avons pas pu franchir la ligne. Nous nous préparerons encore plus dur pour prochaine saison. »

Leicester a remporté la FA Cup pour la première fois le week-end dernier, mais rater une place parmi les quatre premiers, l’ayant occupée pendant la majeure partie de l’année, a été un coup de marteau. Les Foxes sont sur 66 points tandis que Chelsea, quatrième, a terminé avec 67 en 38 matchs.

Pour Ryan Mason, l’entraîneur par intérim de Tottenham, c’était un bon moyen de mettre fin à son court passage à la tête après le limogeage de Jose Mourinho en avril. Cette victoire laisse Tottenham à la septième place et la consolation mineure d’une place dans la première Europa Conference League – la compétition de clubs de troisième niveau de l’UEFA.

« Il est important que nous soyons en Europe, [even if] pas la compétition européenne dans laquelle nous voudrions être », a-t-il déclaré.

Vardy a ouvert le score à la 18e minute avec un penalty pris calmement après que VAR ait correctement accordé aux hôtes un coup de pied après que le défenseur des Spurs Toby Alderweireld ait inutilement coincé une jambe arrière pour faire trébucher l’attaquant de Leicester.

Kane a égalisé à la 41e quand il a pivoté pour faire voler le ballon devant Schmeichel à bout portant.

Vardy a rétabli l’avance de Leicester après s’être mêlé à Davinson Sanchez alors qu’il faisait irruption dans la surface et que l’arbitre Anthony Taylor donnait le penalty.

Encore une fois, Vardy a facilement battu le gardien des Spurs Hugo Lloris et, avec la nouvelle de la défaite de Chelsea à Villa, les 8000 fans à l’intérieur du King Power Stadium étaient d’humeur festive.

Mais alors tout s’est mal passé.

Schmeichel a tenté de repousser un centre inswinging à la 76e minute, mais n’a réussi qu’à détourner le ballon dans son but.

Dix minutes plus tard, Kane a été joué et arrondi Schemeichel, mais après que l’angle est devenu trop serré, il a levé les yeux pour choisir le Bale non marqué, en tant que remplaçant, qui a caressé la maison avec son pied gauche.

Le rembourrage a été éliminé de Leicester et Bale a produit un moment de qualité pour valser la défense avant de lancer un tir contre le poteau et de convertir le rebond, portant son total à 14 buts toutes compétitions confondues pour les Spurs cette saison.

C’était dur pour Leicester qui, jusqu’à perdre contre Chelsea lors d’un match revanche en milieu de semaine des finalistes de la FA Cup, était dans le top quatre depuis le début de l’année.

Leicester a défilé la FA Cup sur un tour d’honneur après le match, mais c’était un peu plat.

« Toutes mes excuses pour ne pas avoir fait la promotion de la Ligue des champions », a déclaré le défenseur Wes Morgan, capitaine de l’équipe de Leicester, championne du titre 2016, qui raccroche les crampons. « Nous reviendrons de mieux en mieux, ne vous inquiétez pas pour ça. »