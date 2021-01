James Maddison célèbre son but lors de la victoire 2-0 de Leicester. Tim Keeton / Piscine via AP

Leicester City a dépassé les champions de Liverpool à la deuxième place de la Premier League après le but de James Maddison en première période et un effort d’arrêt de Harvey Barnes leur ont assuré une victoire 2-0 à domicile contre Southampton samedi.

Maddison a frappé un tir féroce devant Alex McCarthy à la 37e minute d’une première période égale et Barnes s’est dégagé pour terminer calmement alors que Leicester ne remportait que sa quatrième victoire à domicile de la saison.

Alors que tous les regards seront tournés vers la confrontation de dimanche entre Liverpool et le leader de Manchester United, Leicester a de nouveau montré qu’ils doivent être pris au sérieux dans la course au titre.

L’équipe de Brendan Rodgers a 35 points en 18 matchs, un point derrière United et deux mieux que Liverpool. Manchester City, qui a également glissé sous Leicester avant son affrontement dimanche avec Crystal Palace, en compte 32.

Leicester n’avait pas les choses à leur manière et Southampton, huitième, qui a battu Liverpool lors de son dernier match, n’a pas eu de chance lorsque l’effort à longue portée de Stuart Armstrong a secoué la barre transversale alors que les visiteurs faisaient pression pour égaliser.