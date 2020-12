Manchester United a raté l’occasion de terminer deuxième après un match nul 2-2 à Leicester City le lendemain de Noël.

United est passé à deux reprises par Marcus Rashford et Bruno Fernandes, mais Leicester a répondu avec des frappes de Harvey Barnes et un but contre son camp d’Axel Tuanzebe.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Dawson: Naive Man Utd ne parvient pas à faire la déclaration de titre à Leicester

Le résultat signifie que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer reste invaincue sur la route en Premier League, les deux équipes n’ayant pas réussi à combler l’écart avec le leader de la ligue, Liverpool.

United aurait dû ouvrir le score dans les deux premières minutes, mais la tête à bout portant de Rashford est passée au-dessus de la barre.

L’attaquant anglais a rattrapé son gardien après 23 minutes lorsqu’il a été mis en place par Fernandes pour sortir de l’impasse.

Les hôtes se sont développés dans le match et ont égalisé à la demi-heure après que Barnes ait envoyé un tir à longue portée devant David de Gea.

United a failli reprendre la tête avant la mi-temps, mais Fernandes n’a pas pu convertir une tête du coup franc de Luke Shaw.





United a pris vie après l’heure où Rashford a été mis au but et son tir a produit un brillant arrêt de Kasper Schmeichel.

Anthony Martial pensait avoir remis les visiteurs devant quelques instants plus tard, mais sa frappe était correctement écartée pour hors-jeu.

Le remplaçant Edinson Cavani a permis à Fernandes de marquer tardivement, mais le tir de Vardy a été dévié au large de Tuanzebe pour gagner un point pour Leicester.

« Déçu de ne pas avoir gagné aujourd’hui parce que nous avons eu beaucoup de grosses occasions et que nous aurions pu le terminer, mais c’est une équipe dangereuse », a déclaré Solskjaer après le match.

« Un point n’est pas le pire résultat, mais nous sommes déçus de ne pas obtenir les trois points contre une équipe difficile. »

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a salué la façon dont son équipe avait abordé le match et répondu aux deux buts de United.

« Je pensais que c’était un bon match – deux équipes offensives et je pensais que nous avions beaucoup de très bon jeu », a-t-il déclaré.

« Notre défense et notre contre-pressage étaient très bons, il faut faire ça contre des équipes comme Man United, elles cassent si vite. »

Il a ajouté: « Nous sommes 2-1 derrière et nous avons toujours eu de l’enthousiasme et de la confiance, mais ces matchs que vous êtes derrière contre une équipe qui joue si bien ont vraiment montré la mentalité des joueurs et nous méritions au moins un point. le jeu. »