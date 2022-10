Leicester City vs Man City: plans de couverture télévisée

Leicester City et Man City s’affrontent avec des plans de couverture disponibles pour ceux aux États-Unis. C’est l’histoire de deux clubs en ce moment. Au cours des dernières années, Manchester City a développé une mainmise sur la Premier League. Cela se poursuit cette année, avec les Sky Blues sur le point de réussir […]

Leicester City et Man City s’affrontent avec des plans de couverture disponibles pour ceux aux États-Unis.

C’est l’histoire de deux clubs en ce moment. Au cours des dernières années, Manchester City a développé une mainmise sur la Premier League. Cela se poursuit cette année, les Sky Blues étant sur le point de réussir dans pratiquement toutes les compétitions dans lesquelles ils se trouvent.

Leicester City, en revanche, a rencontré des difficultés au début de cette campagne. Le tableau actuel de la Premier League a les Foxes en 17e position, à peine au-dessus de la baisse. Cependant, Leicester est invaincu lors de ses trois derniers matchs, dont deux victoires au rebond.

Maintenant, Leicester héberge Man City, et vous pouvez regarder avec les plans de couverture suivants.

Plans de couverture Leicester City vs Man City

Heure du coup d’envoi : 7 h 30 HE / 4 h 30 PT – samedi 29 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Pien Meulensteen et Matt Holland

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Leicester et Manchester City lancent le week-end d’action en Premier League sur USA Network. La couverture est également disponible en espagnol via Universo.

Ce jeu commence un programme complet de jeux le samedi. En fait, il y a huit matchs au total en une seule journée. Quoi qu’il en soit, Premier League Mornings revient pour que les fans les plus courageux soient prêts pour le coup d’envoi tôt le matin. La couverture télévisée d’avant-match commence 30 minutes avant le coup d’envoi entre Leicester et Man City. Après le match, Premier League Live conclut l’action de ce jeu, tout en prévisualisant le reste de la journée.

Rebecca Lowe, Robbie Mustoe et Tim Howard est le trio derrière le bureau de NBC ce week-end.

Leicester-Man City

Ces deux clubs ont produit des matches importants au fil des ans. Leicester, malgré ses difficultés cette saison, est un cheval noir régulier pour une place de qualification européenne. Bien sûr, Manchester City a des objectifs fixés sur rien d’autre que l’argenterie. Rien de moins est sûrement un échec compte tenu du talent à la disposition de Pep Guardiola.