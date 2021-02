Un autre hurleur d’Alisson a vu Leicester City battre Liverpool 3-1 samedi avec Jamie Vardy, James Maddison et Harvey Barnes marquant tous.

Mohamed Salah a marqué le seul but de Liverpool au début de la seconde période.

« Nous savons que lorsque nous jouerons à Liverpool, ce sera difficile, car ils peuvent construire et passer, et être directs aussi », a déclaré Maddison après le match.

« Il s’agit de rester dans le jeu. Nous sommes une équipe de premier plan maintenant, nous avons de la qualité, et si nous avons des chances, nous pouvons les mettre de côté. Cela s’est montré, car en 10 minutes, nous avons renversé le jeu.

« Alisson traverse évidemment une période difficile en ce moment, mais je suis sûr qu’il reviendra. Je suis juste heureux que nous ayons pu profiter de son erreur. »

Les meilleures chances de la première mi-temps sont tombées sur Vardy et Roberto Firmino, les deux équipes étant chanceuses que leurs gardiens soient en pleine forme pour laisser 0-0 avant la pause.

Trent Alexander-Arnold a été refusé par la barre transversale avant l’heure avant que Salah ne brise l’impasse à la 67e minute.

Alisson a laissé son but vide et a accordé à Jamie Vardy un score facile. Michael Regan / Getty Images

Le tir d’Alexander-Arnold a été bloqué par la défense de Leicester mais n’a ricoché que jusqu’à Firmino qui, sans chercher à voir s’il était là, a renvoyé le ballon à Salah. Il a ensuite calmement glissé le ballon devant Kasper Schmeichel.

Leicester a eu un double examen VAR à la 77e minute, ce qui leur a permis de perdre un penalty mais de marquer le coup franc qui en résulte.

Harvey Barnes a été renversé par Thiago sur le bord de la surface et l’arbitre Anthony Taylor a accordé un penalty, qui a été annulé sur un coup franc suite à un examen VAR, et Maddison l’a enroulé dans le coin du but d’Alisson.

Il y avait un examen VAR pour hors-jeu, mais le but était resté.

Quelques instants plus tard, Vardy a marqué le deuxième but de Leicester après qu’Alisson soit sorti de son but et ait raté le ballon, laissant un filet vide pour que l’attaquant de Leicester puisse marquer.

Barnes a complété la victoire de Leicester avec une course créative sur la gauche et dans la surface où il a guidé le ballon devant Alisson.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré à BBC Sport par la suite: « C’était un match clair que nous devions gagner. Nous avons joué du bon football, dominé la possession, enlevé le match de Leicester, mais à part cela, nous étions vraiment les meilleurs du match.

« Nous avons marqué un but, nous aurions pu et aurions dû marquer plus, peu importe. Tout va bien, puis pénalité, coup franc, hors-jeu, pas hors-jeu, but. Cela a eu un impact approprié. C’est quelque chose qui doit changer. Le premier but. pour moi, c’est hors-jeu. La différence est que nous pensons que c’est une chose objective mais ce n’est pas le cas. «