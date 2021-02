Leicester City vs Arsenal – Rapport de match de football – 28 février 2021

Arsenal est revenu d’un but précoce de Youri Tielemans dimanche pour battre Leicester City 3-1.

Les buts de David Luiz, Alexandre Lacazette et Nicolas Pepe ont aidé Arsenal à remporter sa deuxième victoire lors de ses cinq derniers matchs de Premier League.

– ESPN Notebook: l’avenir de Bellerin à Arsenal en doute

– VAR: comment les décisions ont affecté chaque match de Premier League

Il semblait que ce serait un autre week-end décevant en Premier League pour Arsenal lorsque Tielemans a ouvert le score après seulement six minutes.

Granit Xhaka a été dépossédé et le reste de la défense d’Arsenal a reculé Tielemens qui a frappé un ballon bas dans le coin inférieur gauche.

Arsenal a eu un penalty six minutes plus tard changé en coup franc. Pepe est tombé sous un défi de Wilfred Ndidi et Tielemans et alors que la décision de l’arbitre sur le terrain était un penalty, VAR a annulé la faute car la faute s’était produite juste à l’extérieur de la surface de réparation.

Ce sont deux personnages improbables à Luiz et Willian qui ont amené Arsenal au niveau de 39 minutes. L’équipe de Mikel Arteta obtint un coup franc. Willian a lancé une balle pointue dans la surface et Luiz l’a dirigé devant Kasper Schmeichel.

Arsenal a reçu une pénalité deux minutes après le temps supplémentaire à la fin de la première mi-temps lorsque le tir de Pepe a frappé la main de Ndidi dans la surface. Lacazette a intensifié et converti le coup de pied, ce qui signifie qu’il a maintenant marqué les cinq pénalités qu’il a infligées dans toutes les compétitions.

La deuxième mi-temps de Leicester a pris un mauvais départ lorsque Harvey Barnes est tombé blessé et a dû être étiré. Brendan Rodgers a confirmé après le match qu’il serait absent pendant au moins six semaines et nécessiterait une opération au genou.

Pepe a ajouté le troisième d’Arsenal à la 52e minute dans une attaque qui semblait avoir été trop cuite. Les passes entre l’international ivoirien et Martin Odegaard ont vu le jeu s’écarter, mais Willian a réussi à obtenir un centre dans la surface que Pepe venait de frapper dans le filet de près.

« Je suis vraiment fier de l’équipe et du caractère que nous avons montré », a déclaré Arteta après le match. «Surtout comment nous avons joué, comment nous avons réagi lorsque nous avons concédé le but très tôt car cela place cette équipe dans le pire des scénarios.

« Mais nous avions l’air calme, nous avions l’air à l’aise. La positivité autour de l’équipe était vraiment bonne. Nous avons créé des occasions et marqué de bons buts. Je pense que dans l’ensemble, nous méritions de gagner.

« Les joueurs seniors doivent faire avancer le bateau et ensuite nous pouvons ajouter quelque chose avec les jeunes talents, ce ne peut pas être l’inverse. Ils doivent prendre ce leadership et être responsables lorsqu’ils sont dans l’équipe parce qu’ils sont les ceux qui doivent performer semaine après semaine pour nous donner une certaine stabilité. «