Leicester City veut se battre pour des trophées malgré un budget plus restreint: Brendan Rodgers

Leicester City veut s’appuyer sur sa victoire en FA Cup et se battre pour de plus grands honneurs la saison prochaine, même s’ils manquent de moyens financiers pour rivaliser avec les plus grands clubs de la Premier League, a déclaré vendredi le manager Brendan Rodgers.

Leicester est cinquième au classement – à égalité avec 66 points avec Liverpool et un derrière Chelsea – après avoir abandonné le top quatre pour la première fois cette saison après la défaite de mardi au club londonien.

« Nous voulons nous battre pour des trophées », a déclaré Rodgers lors d’une conférence de presse. « Si nous pouvions devenir un club durable dans le football européen, cela montre que nous réussissons. Commercialement, nous sommes 10e. Pour le budget, nous sommes huitième.

«Ce sera difficile de rivaliser avec des clubs trois ou quatre fois notre budget, mais cela ne nous empêche pas de nous battre. Le plus bas que nous finirons est sixième cette saison. «

Leicester entamera le match de dimanche contre Tottenham Hotspur derrière Liverpool, quatrième, à la différence de buts et, à moins d’une énorme victoire contre les Spurs, ils manqueront d’atteindre la Ligue des champions pour la première fois depuis 2016 si Liverpool battait Crystal Palace.

Rodgers a déclaré que bien qu’ils étaient ravis de remporter la FA Cup pour la première fois de l’histoire du club, ils seraient déçus s’ils ne terminaient pas dans le top quatre alors qu’ils combattaient «deux des plus grands clubs d’Europe» pour les deux dernières places.

«Nous n’aurions personne (d’autre) à blâmer. Nous prenons la responsabilité nous-mêmes, nous nous battrons jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

«Ce que nous ne voulons pas, c’est que la porte nous soit ouverte et que nous ne la franchissions pas. Nous devons donc remporter une victoire et voir où cela nous mène.

«Notre objectif est de gagner le match contre une équipe talentueuse des Spurs. Si nous finissons avec 69 points et que nous n’entrons pas en Ligue des champions, nous avons été malheureux. «

Rodgers a confirmé que le défenseur blessé Jonny Evans raterait l’affrontement avec les Spurs.

