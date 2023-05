Leicester City, vainqueur de la Premier League en 2015-16, relégué malgré sa victoire contre West Ham

Leicester City a été relégué au championnat malgré sa victoire 2-1 sur West Ham au King Power Stadium dimanche.

Les Foxes devaient battre les Hammers et qu’Everton ne gagne pas contre Bournemouth à Goodison Park, mais l’équipe de Sean Dyche a remporté une victoire nerveuse 1-0 sur les Cherries pour condamner les vainqueurs de la Premier League 2015-16 à la chute.

Harvey Barnes a donné l’avantage à Leicester contre West Ham, déjà en sécurité et dans l’attente de leur finale de la Ligue de conférence Europa une semaine mercredi, après 34 minutes et qui a provisoirement sorti les Foxes de la zone de largage avec Everton et Bournemouth toujours sans but.

Mais la frappe d’Abdoulaye Doucoure après 57 minutes à Goodison Park a renvoyé Leicester dans les trois derniers et la nouvelle a rapidement filtré jusqu’aux joueurs du King Power Stadium.

Wout Faes a ensuite porté le score à 2-0 contre Leicester juste après l’heure de jeu, avant que West Ham ne marque un but contre Pablo Fornals avec 11 minutes à jouer.

Et bien que Leicester ait tenu bon pour la victoire, cela a finalement été insuffisant car Everton a également remporté une courte victoire sur Bournemouth.

Seuls trois clubs – Manchester City, Liverpool et Chelsea – ont remporté la Premier League depuis le triomphe du titre de Leicester en 2015-16 et les Foxes ont également remporté la FA Cup en 2020-21.

Leicester s’est séparé du manager Brendan Rodgers début avril, mais le patron intérimaire Dean Smith n’a pas été en mesure de produire une amélioration des résultats depuis lors.

Les Foxes terminent 18e avec 34 points, trois de moins qu’Everton, 17e.