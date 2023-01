Leicester City signe l’attaquant Nathan Opoku hors de Syracuse

Le champion NCAA 2022 Nathan Opoku a signé pour Leicester City en Premier League. Grant Halverson/NCAAPhotos via Getty Images

Leicester City a signé l’attaquant Nathan Opoku, le plus récent de l’Université de Syracuse, a annoncé le club mardi.

Opoku, 21 ans, a été immédiatement prêté à l’équipe belge OH Leuven, le club sœur de Leicester en raison d’avoir un propriétaire commun dans la société de vente au détail de voyages King Power.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Originaire d’Accra, au Ghana, Opoku a déménagé aux États-Unis avant la saison universitaire 2021, jouant pour Lindsey Wilson, une école NAIA basée à Columbia, dans le Kentucky. Il a ensuite marqué 19 buts en 19 matchs avant d’être transféré à Syracuse.

Avant la saison collégiale 2022, Opoku a joué pour le Ventura County Fusion dans la USL League Two, qui occupe le quatrième niveau du système de football américain. Opoku a marqué 11 buts en 16 matches de championnat et de séries éliminatoires, et a mené le comté de Ventura au titre de Ligue 2, marquant en finale.

Opoku a continué son talent pour marquer des buts critiques avec l’Orange. Il a commencé la saison sur l’aile, mais a rapidement formé un partenariat de frappe dévastateur avec Levonte Johnson sur son chemin vers 11 buts et huit passes, dont un décompte lors de la finale de la NCAA, que l’Orange a remporté aux tirs au but contre l’Université de l’Indiana.

“C’est un joueur fort, un joueur intelligent, qui tient très bien le ballon, et c’est quelque chose qui m’a impressionné”, a déclaré l’entraîneur-chef de Syracuse, Ian McIntyre, à propos d’Opoku. “[He has] très bons pieds. Il est puissant, il est rapide.

“Mais ce qui nous a vraiment impressionnés, c’est sa capacité à être un joueur de liaison pour nous et a vraiment complimenté le rythme de Levonte Johnson derrière. Donc, un joueur très intelligent, ce qui, je pense, a surpris quelques joueurs. Mais il a marqué de gros buts pour nous, et a la possibilité de créer de l’espace dans la boîte.

“Il est assez insaisissable avec son mouvement.”

McIntyre a ajouté qu’Opoku avait espéré arriver plus tôt en Europe, mais la pandémie de COVID-19 a limité ses opportunités, d’où son déménagement aux États-Unis.

Suite à ses exploits avec Syracuse, Opoku devait susciter un intérêt considérable de la part de la MLS, mais a refusé une offre de contrat, le laissant se tourner vers l’Europe.

Leicester, qui a remporté le titre de Premier League en 2015-16 et la Fa Cup il y a deux ans, est actuellement 14e au classement de Premier League.

Également le jour de la date limite de transfert mardi, ils ont prêté l’attaquant espagnol Ayoze Perez au Real Betis de LaLiga pour le reste de la saison.