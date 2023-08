Leicester City se prépare à une course frénétique jusqu’à la date limite alors que l’équipe de Maresca prend forme

Le transfert de Timothy Castagne à Fulham sera la première salve de ce qui pourrait être une fin de mercato frénétique et pleine d’action pour Leicester City.

L’international belge a déménagé à Craven Cottage dans le cadre d’un accord qui pourrait éventuellement valoir 15 millions de livres sterling (19,1 millions de dollars), avec des ajouts liés à l’apparence et aux performances inscrits dans l’accord. Il ne sera pas le seul joueur à sortir au cours de la dernière semaine de la fenêtre.

Le manager Enzo Maresca passera la majeure partie de la semaine à dégraisser son équipe après l’arrivée de l’ailier Yunus Akgun de Galatasaray qui a porté ses acquisitions estivales à sept – et l’international turc n’est peut-être pas non plus le dernier nouveau visage à arriver avant la date limite.

Leicester tente de finaliser un accord pour l’ailier du Sporting Abdul Fatawa Issahaku tandis que le jeune défenseur prometteur de Manchester City, Taylor Harwood-Bellis, est également recherché par Maresca car il cible le profil de joueur requis pour mener à bien son plan d’assaut de promotion de Leicester.



Harwood-Bellis soulève le trophée après que l’Angleterre a remporté le Championnat d’Europe des moins de 21 ans en juillet (Photo : Sam Barnes – Sportsfile/UEFA via Getty Images)

Les ajouts dépendront cependant des dépenses.

L’attaquant Patson Daka, qui n’a pas joué cette saison, semble certain de repartir avec beaucoup d’intérêt pour l’international zambien, y compris de Premier League. Daka aura des options.

Boubakary Soumaré devrait également partir avec Séville fortement lié à l’ancien vainqueur du titre de Ligue 1. Le club espagnol préférerait un accord de prêt avec une option, Leicester insistant sur un transfert permanent, bien que sa position puisse s’assouplir à l’approche de la date limite s’il doit encore déplacer des joueurs à hauts revenus jugés excédentaires par rapport aux besoins.

Le fait qu’ils aient cinq gardiens de but doit également être pris en compte, Danny Ward et Daniel Iversen étant les plus susceptibles d’être déplacés, bien que le fait qu’Alex Smithies soit mis à l’écart en raison d’une blessure pourrait signifier que Leicester garde l’un des deux pour s’assurer de conserver trois gardiens seniors.

L’arrière gauche Luke Thomas est recherché par Leeds United en prêt, tandis que Victor Kristiansen devrait finaliser son transfert au club italien de Bologne. Kristiansen était en Italie hier pour passer son examen médical.

Les deux joueurs se sont retrouvés hors du cadre car Maresca, de son propre aveu, ne joue pas avec des latéraux conventionnels dans son système.

Kristiansen a effectué un court séjour à Leicester, ayant rejoint le club il y a seulement huit mois. Il en va de même pour Harry Souttar, qui est recherché en prêt par les Rangers – un autre accord qui pourrait être conclu plus près de la date limite.

Ensuite, il y a les joueurs qui intéressent d’autres clubs, mais Leicester préférera peut-être conserver. L’attaquant Kelechi Iheanacho est devenu le numéro 9 de premier choix dans le système de Maresca. Sa tendance naturelle à descendre en profondeur pour enchaîner le jeu, permettant aux coureurs de surgir au-delà de lui depuis le milieu de terrain, correspond à la philosophie de Maresca. Plusieurs clubs de Premier League, dont Crystal Palace, ont manifesté leur intérêt pour le Nigérian, qui est en dernière année de contrat.



Iheanacho, le numéro 9 de premier choix de Maresca, est un homme recherché (Photo : Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)

Cependant, si Leicester concluait un accord pour l’international nigérian, ils devraient alors faire appel à un remplaçant rapidement, en particulier avec le départ probable de Daka. Leurs départs laisseraient Jamie Vardy comme attaquant restant à moins qu’un autre attaquant ne soit trouvé.

Le compatriote d’Iheanacho, Wilfred Ndidi, qui a marqué et fourni une passe décisive lors de la victoire 2-0 de la Coupe EFL mardi à Tranmere, a été lié à Liverpool, au Bayern Munich et à Nottingham Forest, et Maresca n’excluait rien pour aucun de ses joueurs.

« C’est un joueur important mais la fenêtre est ouverte et tout peut arriver pour Wilfred ou pour n’importe lequel des membres de l’équipe », a déclaré l’entraîneur.

Il y a beaucoup de travail à faire avant la date limite de vendredi et le directeur du football Jon Rudkin, qui était à Prenton Park pour voir Leicester remporter six victoires consécutives pour commencer la saison et l’ère Maresca, fait face à quelques jours chargés.

« Oui (ça pourrait être occupé) », a admis Maresca. « À tout moment, quelque chose peut arriver. »

Reste à savoir si Rudkin pourra conclure toutes ces transactions à temps. Il y a de fortes chances que certains joueurs soient laissés pour compte à la fermeture de la fenêtre, et il semble probable qu’une fois la date limite passée, Maresca devra réintégrer un ou deux joueurs qui espéraient partir.

L’Italien a démontré qu’il n’était pas opposé à l’idée d’accorder un nouveau départ aux joueurs dont le temps au club était écoulé. La présence de Jannik Vestergaard dans ses onze de départ cette saison l’a démontré.

Quoi qu’il arrive, cela a été jusqu’à présent une fenêtre positive pour Leicester.

Ils savaient qu’ils devaient abandonner James Maddison et le départ d’Harvey Barnes était inévitable après la relégation. Castagne était un atout rentable qui ne cadrait pas vraiment avec le style de jeu de Maresca et était utilisé comme ailier droit en pré-saison. Avec les huit autres départs, Leicester était largement impuissant puisque les joueurs concernés étaient tous en fin de contrat.

Jusqu’à présent, les activités visant à les remplacer ont été encourageantes.

À Prenton Park, les supporters de Leicester ont eu un aperçu d’Akgun, le dernier nouveau visage à rejoindre, tandis que Cesare Casadei a fait sa première titularisation depuis son arrivée en prêt de Chelsea.



Akgun a rejoint Galatasaray (Photo : Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)

Callum Doyle s’est bien installé, tandis que Mads Hermansen, qui était reposé, a également réalisé des débuts encourageants. La carrière de Conor Coady à Leicester a peut-être été frustrée jusqu’à présent par une blessure au pied, mais le défenseur central anglais marchait sans botte de protection après la victoire à Rotherham samedi dernier.

Cela a été une fenêtre de transition énorme à Leicester, rendant leur départ à 100 pour cent encore plus impressionnant compte tenu des changements de personnel, du nouveau personnel d’entraîneurs et du changement dans la philosophie de jeu.

Ce n’est qu’une fois la fenêtre fermée et que les choses se seront calmées que le nouveau look de Maresca à Leicester pourra véritablement être évalué. Mais leurs débuts ont été plus qu’encourageants.

(Photo du haut : Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)