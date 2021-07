Leicester City : les plans d’extension du King Power Stadium à 40 000 dévoilés | Actualités footballistiques

Leicester City a dévoilé des plans pour étendre le King Power Stadium à une capacité de 40 000 personnes.

Les propositions initiales, qui seront intégralement partagées en août, verront 8 000 sièges supplémentaires ajoutés dans la tribune Est du terrain du club de Premier League.

Des consultations publiques auront lieu tout au long de l’été et au début de l’automne.

Le président de Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, a déclaré : « Le dévoilement de ces plans représente une étape importante dans la longue histoire du club de football de Leicester City, et nous espérons qu’elle continuera à placer nos supporters et notre communauté au cœur de son projet à long terme. avenir.

« Grâce à la consultation de nos fans, de notre communauté locale, des entreprises et des parties prenantes, nous espérons réaliser quelque chose dont nous pourrons tous être fiers pour les années à venir.

« Ce sont ces conversations qui nous aideront à communiquer notre vision aux personnes qui en sont le cœur et à prendre en compte les points de vue de notre communauté pour contribuer à la façonner.

« Alors que cette vision n’en est qu’à ses débuts, je sais que la perspective d’une capacité supplémentaire pour davantage de supporters de Leicester City au King Power Stadium est attendue depuis longtemps par nous tous, en particulier après sept saisons de Premier League presque à guichets fermés. »

Les plans préliminaires des propriétaires de clubs King Power incluent également un hôtel de 220 chambres et un lieu polyvalent pour événements et divertissements dans le cadre des développements dans les environs du stade.

Il existe également des propositions pour un nouvel espace de vente au détail de Leicester City, un espace résidentiel et commercial et un parking à plusieurs étages.

« Les plans visant à s’appuyer sur la croissance récente du club – avec une extension du stade dans le cadre d’un développement de site plus vaste et passionnant – sont une merveilleuse démonstration de l’ambition commune du Football Club et de la ville de Leicester », a ajouté Srivaddhanaprabha.

Sir Peter Soulsby, maire de Leicester, a déclaré : « Ce sont des plans ambitieux qui reflètent l’engagement continu du club envers la ville et son désir constant de s’appuyer sur ses incroyables réalisations. »