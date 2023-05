Leicester City et Leeds United sont relégués lors de la dernière journée dramatique en Premier League

Leicester a été relégué de la Premier League sept ans seulement après un triomphe spectaculaire au titre alors qu’Everton a prolongé son séjour de 69 ans dans l’élite anglaise en battant Bournemouth 1-0. Leeds reviendra également dans le championnat après trois saisons en Premier League, sa relégation ayant été confirmée par une défaite 4-1 contre Tottenham Hotspur.

Everton, toujours considéré comme le plus susceptible d’éviter la relégation parmi les trois, a obtenu son statut de Premier League grâce au but spectaculaire d’Abdoulaye Doucoure à la 57e minute. La grève a assuré une victoire 1-0 à domicile contre Bournemouth et a aidé Everton à éviter sa première relégation en près de 70 ans.

« Il y a des fissures ici mais ce n’est pas cassé et nous l’avons montré. Nous avons montré l’esprit combatif », a déclaré le manager d’Everton, Sean Dyche.

« Nous ne devrions pas être dans cette position et nous devons en tirer des leçons. »

Marquer des buts a été un problème pour les hommes de Dyche et ils ont cruellement manqué la présence de l’attaquant talismanique Dominic Calvert-Lewin.

Même quand Everton a ouvert les visiteurs, le gardien de but de Bournemouth, Mark Travers, a réalisé des arrêts époustouflants pour empêcher Idrissa Gueye et Demarai Gray de part et d’autre de la mi-temps.

Concéder le premier aurait probablement été fatal pour les Toffees, qui n’ont pas marqué plus d’une fois à domicile depuis octobre.

Le soulagement autour de Goodison était palpable lorsque la douce frappe de Doucoure a finalement eu raison de Travers.

Everton avait encore une demi-heure anxieuse à voir et Jordan Pickford a dû effectuer un bel arrêt pour empêcher Matias Vina d’égaliser pendant 10 minutes de temps additionnel pour franchir la ligne.

Leicester a fait ce qu’il avait à faire ce jour-là alors que les Foxes n’ont gagné que pour la deuxième fois en 17 matchs.

Mais c’était trop peu, trop tard pour une équipe talentueuse qui a mal performé cette saison.

Contrairement à Everton, Leicester dispose d’un éventail d’armes offensives et ils ont montré la qualité qu’ils possèdent avec le premier but alors que Harvey Barnes a échangé un une-deux avec Kelechi Iheanacho et s’est calmement enfoncé dans le coin le plus éloigné.

Wout Faes a dirigé la deuxième place de Leicester juste après l’heure de jeu, mais à ce moment-là, le public local du King Power savait qu’Everton menait et ils avaient besoin d’une faveur de Bournemouth qui n’est jamais arrivée.

« Chaque manager pensera que j’aurais pu faire ceci ou cela, mais le recul est une chose merveilleuse. Vous finissez là où vous le méritez au cours d’une saison », a déclaré le patron par intérim de Leicester, Dean Smith.

« Le mien était un mandat de venir pendant sept semaines et huit matchs et d’essayer de garder le club en Premier League. Malheureusement, j’ai un peu manqué. »

Leeds a exigé une série de résultats pour aller en sa faveur et ne s’est jamais donné une chance alors que Harry Kane a ouvert le score après seulement deux minutes à Elland Road.

« C’est un suicide professionnel », a déclaré le patron de Leeds, Sam Allardyce, à propos du départ de son équipe. « Nous avons commis des erreurs critiques au mauvais moment. »

Samedi soir, Luton Town a battu Coventry City lors d’une séance de tirs au but pour assurer une promotion en Premier League, rejoignant Burnley et Sheffield United dans l’élite la saison prochaine.

Le triomphe de Luton marque un retour remarquable pour le club. Ils ont été relégués de la première division en 1992 avant de chuter jusqu’au Conference Premier (cinquième niveau du jeu anglais) en 2009. Après avoir passé quatre saisons dans le football hors championnat, ils sont revenus en Ligue de football en 2014 et sont montés à le Championnat (deuxième division) en 2019.

