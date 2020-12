Leicester City n’est pas trop éloigné de son incroyable titre de Premier League, mais c’est une toute nouvelle équipe en 2020. À quel point sont-ils bons? Laurence Griffiths / PA Images via Getty Images

Essayons un petit exercice. Pour chacune des cinq dernières saisons complètes de Premier League, et pour chaque club qui ne figure pas parmi les six plus riches et les plus puissants d’Angleterre (Manchesters City et United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur), attribuons cinq points au meilleur joueur. dans une année donnée, quatre pour le deuxième plus élevé, etc., jusqu’à un point pour le cinquième.

Cela nous donne le classement suivant: Leicester City 16, Everton 14, Southampton 9, Wolves 9, Burnley 7, West Ham United 6. C’est un assez bon indicateur de la santé et de la vitalité du club, n’est-ce pas? Southampton et les Wolves sont des clubs vraiment intrigants, Everton est généralement décent et Leicester, le seul club extérieur au Big 6 à avoir remporté la ligue au cours des 25 dernières années, arrive en tête de liste. Certes, Burnley a du mal jusqu’à présent cette saison, mais ces autres clubs font partie du « top cinq non redevable ».

Puisque votre classement dans le tableau général est considérablement dicté par le nombre de « Big Six » qui ont leurs actes respectifs ensemble, il y a eu des saisons récentes au cours desquelles la meilleure équipe de ce groupe a terminé septième au classement général. Mais en 2020-2021, Arsenal est à cinq points de la zone de relégation, les clubs de Manchester n’ont que 11 victoires en 23 matches et Southampton, Leicester et Everton sont actuellement troisième, quatrième et cinquième du tableau.

Leicester City a raté une occasion de se hisser au deuxième rang mercredi, abandonnant une décision de 2-0 à Everton, mais ils ont à nouveau bien commencé la saison. Ils ont battu Arsenal et City, ainsi que les loups rivaux de Best of the Rest, tout en se qualifiant facilement pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. (Ils font actuellement partie des 11 équipes avec entre 5% et 11% de chances de gagner, selon FiveThirtyEight.)

Le terrain de la Premier League est bondé, cependant – Leicester est à cinq points du premier et du 10e, avec Chelsea et les deux côtés de Manchester cachés dans la vue arrière. Il est difficile de savoir à quel point les renards pourraient avoir de l’endurance, mais ils sont déjà venus ici. Ils sont également sur le point d’être à pleine puissance pour la première fois depuis septembre, et juste à temps pour une très, très grosse semaine de matchs.

Alors décomposons-le. À quel point Leicester est-il bon? Et quelle est la qualité de leur manager, Brendan Rodgers?

Une lente évolution

Un mélange parfait de structure défensive, de capacité de contre-attaque, de magie du jeu rapproché et, oui, un « Big 6 » défectueux a alimenté la course choquante de Premier League 2015-16 de Leicester sous Claudio Ranieri.

À partir du moment où ladite concoction n’a pas réussi à produire des résultats similaires l’année suivante, le club s’est apparemment mis à prendre ses gains – l’argent d’une course aux quarts de finale de la Ligue des champions 2016-17, plus les ventes lucratives de N’Golo Kante en 2016 (à Chelsea), Danny Drinkwater en 2017 (Chelsea), Riyad Mahrez en 2018 (Manchester City), Harry Maguire en 2019 (Manchester United) et Ben Chilwell en 2020 (Chelsea encore) – et la construction de l’infrastructure pour une possession réelle et moderne côté.

Leicester City et possession, cinq dernières saisons

2015-16: 43% de possession, 3,3 passes par possession, 2,08 vitesse directe *, 106,8 possessions par match

2016-17: 42% de possession, 3,5 passes par possession, 1,93 vitesse directe, 104,1 possessions par match

2017-18: 48 possession, 3,9 passes par possession, 1,75 vitesse directe, 101,6 possessions par match

2018-19: 51% de possession, 4,6 passes par possession, 1,63 vitesse directe, 98,3 possessions par match

2019-20: 57% de possession, 5,4 passes par possession, 1,37 vitesse directe, 97,3 possessions par match

* Stats Perform définit la vitesse directe comme la vitesse moyenne du mouvement de la balle vers la ligne de but de l’adversaire au cours d’une séquence donnée. C’est une mesure intéressante et utile de la verticalité.

Après le licenciement du manager Claudio Ranieri début 2017, Craig Shakespeare (et, plus tard, Claude Puel) a tenté de moderniser les Foxes, mais aucun des deux entraîneurs n’a pu produire d’énormes résultats. Le club n’a fait aucun pas en avant retentissant jusqu’à l’embauche de Rodgers en février 2019. Ils ont gagné 17 points lors de leurs 10 derniers matches de 2018-19, puis ont explosé pour 38 lors de leurs 16 premiers matches de 2019-20. Ils étaient dans la course de la Ligue des champions jusqu’à presque littéralement la dernière minute de la saison, pour terminer cinquième.

Une partie de leur succès vient du simple fait que Rodgers est un très bon manager. Il a failli amener Liverpool un titre de Premier League en 2013-14, et bien que son mandat dans le Merseyside ait été décevant par la suite, il est passé au Celtic et a presque remporté un triplé: son équipe a remporté le Scottish Premiership, la Scottish Cup et la Scottish League Cup en en 2016-17 et 2017-18 – ils ont également fait match nul deux fois avec Manchester City en Ligue des champions – et étaient sur le point de le faire à nouveau en 2018-19 avant que Leicester n’appelle.

Rodgers s’est avéré être la personne idéale pour entraîner cette équipe de Leicester, mais ils ont besoin d’un peu d’aide pour vraiment défier les clubs avec des ressources largement supérieures. Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

Rodgers était parfait pour un club comme Leicester. Il a des principes de possession – en cinq saisons complètes en Premier League, ses équipes n’ont jamais eu un taux de possession inférieur à 55% ou une moyenne de moins de 5,1 passes par possession – mais il est également flexible sur le plan tactique. Stats Perform a enregistré 13 formations de départ différentes pour Leicester de Rodgers depuis son arrivée, de son 4-1-4-1 le plus couramment utilisé à des raretés comme un 5-4-1 ou 3-1-4-2. (Certes, il était peut-être aussi flexible à Liverpool parfois, passant rapidement d’une solution tactique potentielle à une autre lorsque les choses ont commencé à mal tourner en 2014-2015, mais il a prouvé qu’il pouvait maintenir certains principes tout en s’adaptant au talent actuel.)

Cette flexibilité a porté ses fruits. Dans les meilleurs moments de Rodgers avec les Foxes, Leicester a été deux équipes différentes à la fois. Leur taux de possession était le plus élevé de toutes les équipes non Big 6 et le quatrième plus élevé de la Premier League la saison dernière, tandis que leur taux de réussite avant de 32,9% était le plus bas. Mais les niveaux d’activité purs ont créé des opportunités; ils ont mené la ligue en n’accordant que 9,6 passes par action défensive et ont commencé sept possessions par match dans le troisième attaquant. Cela a contribué à faire ressortir l’un des meilleurs attaquants verticaux de la Premier League: Jamie Vardy a marqué 23 buts en championnat la saison dernière, son record depuis qu’il en a marqué 24 lors de la course au titre 2015-16.

Rodgers a dû s’adapter davantage cette saison

En raison d’une combinaison de gestion consciente de la charge – le calendrier chargé signifie beaucoup de rotations pour éviter l’épuisement professionnel – et une blessure au milieu de terrain / agent du chaos Wilfred Ndidi, Leicester a reculé. Leur taux de possession est en baisse d’un peu (à 54%) et ils accordent 13,9 passes par action défensive, 11e de la ligue. Ils font tous deux la moyenne et permettent plus de passes par possession, et sans autant d’opportunités de contre-attaque, ils tentent fréquemment de déplacer le ballon autour du milieu de terrain et de tenter une verticalité soudaine en jeu ouvert.

Sur les 24 buts marqués cette année, seuls deux sont intervenus dans les secondes qui ont suivi un roulement. Mais 11 sont venus de deux situations dans lesquelles Leicester a soudainement déplacé le ballon du milieu de terrain dans la surface avec des combinaisons de passes rapides et agressives, ou des pénalités résultant de tels mouvements. C’est le point idéal de Vardy – il a marqué trois des six buts verticaux et il est le principal tireur des pénalités. Dans leurs moments d’ouverture les plus langoureux, ils sont une démocratie attaquante; dans ces poussées verticales, Vardy est l’homme.

Cette approche lente-lente-lente-RAPIDE a donné à Leicester une étrange combinaison de nombres favorables à la possession et le profil de tir de faible quantité et de haute qualité d’une équipe de contre-attaque.

C’est certainement intéressant et amusant, mais est-ce une approche solide à long terme? On verra.

L’une des plus grandes forces et faiblesses de Leicester l’année dernière était la part de leur attaque contre Vardy. Il était incroyablement prolifique, mais si Vardy ne marquait pas, Leicester ne gagnait pas. Les Foxes ont obtenu 40 points lors des 16 matches de championnat dans lesquels il a marqué la saison dernière et n’en ont tiré que 22 sur les 22 qu’il n’a pas.

Vardy n’a pas obtenu d’aide évidente lorsque Leicester a été lourd en défense pendant l’intersaison – leurs grosses recrues étaient le défenseur central de Saint-Étienne âgé de 19 ans, Wesley Fofana de Saint-Étienne et l’arrière arrière de l’Atalanta Timothy Castagne, âgé de 25 ans – et Jusqu’à présent, Leicester a gagné dans chacun des sept matches avec un but de Vardy, mais n’a réussi que trois points en six matchs sans. Contre Everton en milieu de semaine, Vardy a tenté trois tirs d’une valeur de 0,5 xG, a bloqué deux et a envoyé une tête directement au gardien des Toffees Robin Olsen; le reste de l’équipe ne pouvait que lui égaler, générant 0,5 xG et un tir au but. Pas assez bon.

Ndidi est de retour dans la formation, au moins; il a joué 171 minutes lors des trois derniers matches de championnat et Leicester City a récolté 12 points en cinq matches de championnat cette saison. Combinée à une pause dans le calendrier de la Ligue Europa, sa présence pourrait contribuer à une augmentation de l’intensité défensive et à un mouvement vers l’identité de la saison dernière. (Le PPDA de Leicester est de 10,4 lorsque Ndidi joue en 2020-21.)

Vardy et Maddison font partie intégrante des bonnes choses que les Foxes font ces jours-ci, mais Leicester a notamment du mal sans Vardy dans l’alignement. Michael Regan / Getty Images

Il sera intéressant de voir si Rodgers tente de renforcer cette identité avec deux énormes matches la semaine à venir. Son approche plus conservatrice a bien fonctionné, les Fox n’accordant que 1,3 but par match, septième de la Premier League de plus en plus prolifique, mais vous pourriez faire valoir qu’ils ont également été un peu chanceux. Les adversaires génèrent 1,54 xG par match, et Leicester n’empêche pas vraiment les adversaires de prendre une grande quantité de tirs (0,13 tirs par possession, neuvième de la ligue) ou des tirs de haute qualité (0,13 xG par tir, 11e).

Les adversaires finissent en fait plus de possessions dans le troisième attaquant que Leicester. Personne ne génère la qualité de tir que l’équipe de Rodgers peut, mais s’ils ne limitent pas les opportunités des adversaires, cela pourrait les rattraper bientôt, en particulier contre de meilleurs adversaires. C’est certainement le cas contre Everton.

Si Leicester City est un véritable prétendant à la Premier League, nous le saurons probablement très bientôt

L’approche choisie par Rodgers la saison dernière a été un succès surtout enthousiasmant contre des équipes en dehors du Big 6, mais en 10 matches contre des clubs du Big 6 qui ne sont pas Arsenal (je veux dire qu’il n’y a pas grand chose à propos des Gunners pour le moment), n’a réussi que cinq points et a été surclassé 20-7.

Ils ont divisé deux de ces compétitions cette saison – une victoire 5-2 contre City et une défaite 3-0 contre Liverpool (tous deux sans Ndidi) – mais ils visitent Tottenham Hotspur dimanche, puis accueillent Manchester United en ville samedi prochain. C’est la plus grosse semaine de la saison pour les Foxes, et ils l’abordent après une défaite.

Dans ses prévisions de football de club, FiveThirtyEight donne à Leicester une chance de 18% de terminer dans le top quatre, le plus élevé de tous les clubs en dehors du Big 6 et la sixième meilleure cote globale. Cela ne fait que renforcer la ruse du jeu des attentes. Rodgers est prouvé et efficace, et Leicester City a autant à offrir que n’importe quel club en dehors de la classe dirigeante. Mais si quelque chose de plus grand que « Best of the Rest » est en magasin en 2020-2021, nous le saurons peut-être après les deux prochains matchs.