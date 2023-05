Leicester City : De champions à Championship en sept ans ? Rob Dorsett évalue la disparition des Foxes | Nouvelles du football

Il y a sept ans le week-end dernier, Wes Morgan soulevait le trophée de la Premier League.

Jamie Vardy avait battu le record de buts de premier plan lors de matches consécutifs, Claudio Ranieri était le manager de l’année, à l’intérieur du cercle central de Leicester, Andrea Bocelli a chanté « Nessun Dorma », les propriétaires du club ont mené le tour d’honneur autour d’un King Power rauque. Stadium, car le monde du football a salué le plus improbable des héros.

Le discours en 2016 était de faire de ces célébrations un événement plus régulier. Des plans ont été rapidement mis en place pour capitaliser sur les nouvelles opportunités commerciales, pour tenter de briser le monopole des « Big Six ».

lundi 15 mai 18h30



Coup d’envoi 20h00





Cela a marqué la période la plus réussie des 139 ans d’histoire du club. Mais maintenant, avec trois matchs de la saison 2023 à disputer, Leicester est une ombre du club qu’il était si récemment, et ils sont en désaccord avec les bookmakers pour rejoindre Southampton dans les dernières places de relégation.

Pourrait-il vraiment être de champions en championnat en l’espace de sept ans ?

Ce spectre est de plus en plus probable même si, dans les vestiaires et les bureaux du club, il est déterminé que la lutte pour la survie de la Premier League est loin d’être terminée.

Les joueurs de Leicester, m’a-t-on dit, se hérissent à la suggestion qu’ils ont abandonné le combat et sont déterminés à répondre à leurs critiques lors des trois matches restants – avec deux d’entre eux à domicile, contre Liverpool et West Ham, et un à l’extérieur à Newcastle.

Les fans cependant, à juste titre, sont perplexes quant à la façon dont cela s’est produit. Surtout quand les trois dernières saisons ont vu Leicester se battre pour la Ligue des champions eux-mêmes, terminant cinquième, cinquième et huitième. Il y a seulement deux ans, Leicester a remporté la FA Cup.

Alors, comment tout cela a-t-il si spectaculairement mal tourné, si rapidement ? Voici quelques-unes des principales raisons.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match de Premier League entre Fulham et Leicester.



1. Recrutement

Le recrutement a été un problème clé. Leicester a excellé dans ce domaine pendant de nombreuses années et a été un exemple pour tant d’autres clubs, donc cela a été un échec choquant ces derniers temps.

Leicester a dépensé plus de 70 millions de livres sterling pour Patson Daka, Boubakary Soumare, Jannick Westergaard et Ryan Bertrand la saison dernière. Cette saison, ils ont dépensé plus de 50 millions de livres sterling pour Harry Souttar, Wout Faes, Tete et Victor Kristiansen.

Tout simplement, ils n’ont pas 120 millions de livres sterling de qualité pour cette dépense basée sur les performances de cette saison. Ces nouvelles signatures n’ont tout simplement pas eu l’impact pour lequel elles ont été achetées.

Certains de ces transferts ont été effectués au plus fort d’une crise de blessures invalidantes, alors qu’il y avait un besoin de joueurs plus en forme sur le terrain d’entraînement. Néanmoins, les récentes transactions de transfert de Leicester leur ont coûté cher.

2. Problèmes financiers

La masse salariale des joueurs de Leicester est l’une des huit plus importantes de toute la Premier League.

L’extension des dépenses salariales était un plan calculé par les patrons de Leicester ces dernières années, pour essayer de combler l’écart et de rivaliser avec les plus grands clubs, et d’essayer d’aider à conserver leurs meilleurs joueurs. L’un des résultats de cette augmentation des dépenses a été la perte record de 92,5 millions de livres sterling annoncée par le club en mars (causée en partie parce que la vente de Wesley Fofana à Chelsea n’avait pas abouti dans ces comptes).

Mais cet investissement salarial n’a pas été compensé par des performances sur le terrain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher et Martin O’Neill débattent pour savoir lequel des clubs qui se battent pour la survie de la Premier League a les affrontements les plus difficiles.



Les propriétaires du club, King Power, ont été durement touchés par la pandémie de coronavirus alors que leur activité hors taxes a subi un énorme ralentissement. Cela s’est stabilisé depuis, comme l’a souligné le président, Khun Aiyawatt, annonçant en février qu’il avait annulé 194 millions de livres sterling de dette que le club devait à sa société mère.

Il n’y a aucun doute sur leur engagement envers le club à l’avenir, quelle que soit la division de Leicester la saison prochaine.

Ayant été en Premier League pendant si longtemps, ils recevraient au moins quelques paiements de parachute sains s’ils devaient descendre au championnat : 55 % de la valeur des droits de diffusion que chaque club de Premier League reçoit la première année, 45 pour cent dans le deuxième et 20 pour cent dans le troisième.

Cela signifie actuellement que Leicester obtiendra plus de 100 millions de livres sterling de revenus supplémentaires par rapport à la plupart de ses rivaux du championnat, si le pire devait arriver.

3. Manque de leadership

Avec le départ de Kasper Schmeichel, la retraite de Wes Morgan et le manque de football régulier pour Jamie Vardy, Leicester est une équipe remarquablement calme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Leicester, Dean Smith, admet que certains joueurs ont du mal à gérer la pression de la bataille de relégation.



Ils ont malheureusement manqué de leaders sur le terrain cette saison, d’organisateurs vocaux qui exigent les normes élevées établies par le passé.

L’absence de Jonny Evans en raison d’une blessure a été la clé. Il n’a joué qu’une seule fois en Premier League depuis novembre et seulement 11 fois pour Leicester toute la saison.

Mais à 35 ans, cela allait toujours être un risque de compter sur lui régulièrement. Leicester n’a tout simplement pas eu quelqu’un pour galvaniser l’équipe pendant les nombreuses périodes difficiles sur le terrain.

4. Un « manque de faim »

On a beaucoup parlé des commentaires de James Maddison après la défaite 5-3 contre Fulham, lorsqu’il a déclaré que son équipe n’avait pas « assez faim pour gagner le match ». Il s’est depuis adressé à Twitter pour expliquer qu’il voulait dire que Leicester n’était pas « agressif et à l’avant-garde dans les duels » plutôt qu’un manque de désir de gagner ou une incapacité à réaliser l’importance de la situation difficile du club.

Cependant, ses commentaires ont sonné vrai auprès de nombreux fans de Leicester, qui estiment depuis un certain temps que trop de joueurs ne s’en soucient pas assez.

Sept joueurs de Leicester sont en fin de contrat à la fin de cette saison : Caglar Soyuncu, Evans, Daniel Amartey, Bertrand, Papy Mendy, Ayoze Perez et Youri Tielemans.

Bien qu’il n’y ait aucune suggestion que l’un de ces joueurs ait abattu des outils (il serait particulièrement faux de suggérer que dans le cas d’Evans et Tielemans), beaucoup de ces noms Leicester ne seront pas désolés de perdre.

5. Brendan Rodgers

Une partie du blâme pour la situation difficile de Leicester doit être imputée à la porte de Brendan Rodgers. Certains supporters estiment que la menace de relégation n’aurait peut-être pas été aussi grave s’il avait été limogé plus tôt.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville a examiné de plus près le départ de Brendan Rodgers de Leicester lorsqu’il a été licencié en avril



Il ne fait aucun doute que Rodgers est un brillant homme-manager et entraîneur, qui a inspiré et encouragé de nombreux jeunes de Leicester à élever leurs jeux. En termes de coaching technique et d’expertise motivationnelle, il est à la hauteur. Trois classements parmi les 10 premiers en Premier League en témoignent.

Mais peut-être s’est-il essoufflé. Ses deux ans et neuf mois au Celtic ont été la plus longue période qu’il ait passée dans n’importe quel club – jusqu’à Leicester. Certes, lorsque j’ai déjeuné avec lui en février pour fêter ses quatre ans à la tête du King Power Stadium, cela ne semblait pas un endroit harmonieux.

Il était clairement amer face à ce qu’il considérait comme un manque de soutien financier de la part du club et les gens remettaient en question ses méthodes. Sa brouille avec Soyuncu (et, dans une moindre mesure, un ou deux autres joueurs seniors) a fait allusion à des problèmes plus larges dans le camp.

Son incapacité à remédier à la faiblesse de longue date de Leicester dans la défense des coups de pied arrêtés le hantera.

6. Mauvaise défense

Leicester a encaissé 64 buts en 35 matches de Premier League. C’est au cœur de leurs problèmes. Vrai – Leeds, Nottingham Forest et Bournemouth ont tous concédé plus, mais la colonne des « buts contre » de Leicester a beaucoup gonflé dans les dernières étapes de la saison quand cela a vraiment compté.

Cela fait maintenant 21 matchs de championnat sans feuille blanche. Ils en ont expédié 12 lors de leurs cinq derniers matchs. Et leurs malheurs défensifs remontent à toute la saison dernière, lorsque seul Newcastle dans les 15 premières places de la division, en a concédé plus.

Depuis la vente de Harry Maguire à Manchester United il y a trois ans, Leicester est à la recherche d’un défenseur central de premier ordre pour le remplacer. Le transfert de Wesley Fofana à Chelsea l’été dernier n’a fait qu’aggraver leurs lacunes défensives.

Souttar semble être une excellente perspective pour l’avenir, mais n’avait jamais joué en Premier League. Faes semble également prometteur, mais n’a pas été en mesure de montrer la cohérence des performances nécessaires.

Soyuncu – l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League il y a quelques années – a été gelé.

7. Les malheurs des gardiens

Comme pour aggraver les faiblesses défensives de Leicester, il leur manquait un gardien de premier ordre.

C’était une décision folle de permettre à Kasper Schmeichel de partir à Nice cet été. Les patrons de Leicester voulaient le récompenser pour son incroyable service au club, et ne l’ont donc pas empêché lorsqu’il leur a parlé du meilleur contrat sur la table en France.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniel Iversen s’est entretenu avec le panel MNF après la performance d’un homme du match lors du match nul de Leicester avec Everton la semaine dernière – mais a eu du mal à Fulham lundi



Que Schmeichel ait essayé de négocier une meilleure offre de Leicester ou non, cela a laissé l’équipe privée d’un gardien de but expérimenté de niveau élite.

Danny Ward n’a disputé qu’un seul match de Premier League la saison dernière – le dernier de la campagne, à Watford. Daniel Iversen avait passé tout le temps en prêt à Preston dans le championnat.

Leicester se lançait dans une saison de Premier League sans gardien ayant une réelle expérience dans la division. Et cela s’est montré.

Et donc, à moins d’un ensemble improbable de résultats lors des trois derniers matchs de cette saison (ce qui est loin d’être impossible, soit dit en passant), Leicester envisage un retour au championnat après neuf saisons à l’extérieur.

Au cours de ces neuf saisons, Leicester s’est hissé au sommet du football anglais, avec un succès qui ne sera jamais oublié et qui ne sera probablement jamais égalé.

Mais oh – quel monde à part ce titre de Premier League, à peine sept ans plus tard.