Leicester City contre Tottenham Hotspur – Rapport de match de football – 11 février 2023

Les espoirs de Tottenham Hotspur de se classer parmi les quatre premiers de la Premier League ont subi un autre coup dur alors qu’ils ont été battus 4-1 à Leicester City alors qu’ils avaient pris la tête samedi.

Cherchant à tirer parti de leur victoire sur les champions de Manchester City le week-end dernier et à poursuivre une quatrième victoire consécutive dans toutes les compétitions, les Spurs se sont taillé un avantage précoce au King Power Stadium grâce à l’arrivée à bout portant de Rodrigo Bentancur.

Cependant, les hôtes ont rapidement renversé le match, Nampalys Mendy martelant un égaliseur à la 23e minute avant que le deuxième but de James Maddison en autant de matchs ne complète le revirement deux minutes plus tard.

L’attaquant nigérian Kelechi Iheanacho a ajouté un troisième dans le temps d’arrêt de la première mi-temps pour prolonger l’avance de Leicester, le moment de cette frappe ayant apparemment tué les espoirs des Spurs d’obtenir quoi que ce soit du concours.

Les visiteurs ont offert très peu d’attaque après la pause, Harvey Barnes ajoutant un beau quatrième à neuf minutes de la fin, assurant à Leicester une troisième victoire consécutive dans toutes les compétitions pour les faire passer au 13e rang du tableau avec 24 points en 22 matchs.

Les Spurs restent cinquièmes avec 39 points en 23 matches, à un point des places de la Ligue des champions, mais ayant disputé deux matchs de plus que Newcastle United en quatrième, avec l’équipe d’Eddie Howe en action contre Bournemouth plus tard samedi.

Avec le manager de Tottenham, Antonio Conte, de retour dans la pirogue après avoir raté la visite de Manchester City dimanche dernier à la suite d’une opération à la vésicule biliaire, l’Italien aura été satisfait du début de son équipe.

Les victoires consécutives en championnat avaient permis aux Spurs de rester en contact avec les quatre premiers, la finition de Bentancur sur un corner après 14 minutes leur donnant l’espoir de grimper à la quatrième place.

Mais le coup de tonnerre de Mendy, son premier but pour Leicester, a rétabli la parité avant qu’une erreur défensive ne laisse Iheanacho, qui a placé Maddison à la maison.

L’international anglais a marqué lors de chacune de ses trois dernières apparitions en championnat contre les Spurs.

Le troisième de Leicester a été aidé par une défense plus lâche des Spurs, alors qu’Eric Dier se tenait à l’écart d’Iheanacho, permettant au Nigérian de prendre sa place devant le gardien Fraser Forster, remplaçant le capitaine blessé Hugo Lloris.

Harvey Barnes pensait avoir ajouté un troisième à la 70e minute mais a vu son arrivée en fente, après une autre erreur défensive des Spurs, exclue pour hors-jeu suite à un examen VAR.

L’ailier ne devait cependant pas être démenti, car il a bien terminé tard pour couronner un après-midi misérable pour les visiteurs.

Il y a maintenant 128 buts en 34 matches de Premier League entre Leicester et Tottenham, avec une moyenne de 3,8 par match, le ratio le plus élevé de matches disputés plus de 20 fois.