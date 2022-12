Leicester City contre Newcastle United – Rapport de match de football – 26 décembre 2022

Joelinton de Newcastle United a remporté un penalty et a marqué une tête en première mi-temps dans une raclée 3-0 de Leicester City qui a propulsé son équipe à la deuxième place du classement de la Premier League lundi.

Le défenseur de Leicester Daniel Amartey a lancé le match sur un mauvais départ pour les hôtes, offrant à Newcastle un penalty lorsqu’il a abattu Joelinton après 86 secondes, et l’attaquant Chris Wood a lancé le coup de pied au milieu du filet.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

C’était un but bienvenu pour l’international néo-zélandais de 31 ans, qui a joué pour Leicester de 2013 à 2015 et n’était dans l’équipe que parce que Callum Wilson avait été exclu pour cause de maladie.

Le bon départ de Newcastle s’est poursuivi lorsque Miguel Almiron a ajouté une brillante seconde à la septième minute, coupant de la droite avant de jouer un une-deux avec Bruno Guimarães et insérer la passe retour au second poteau.

Malgré le retour du football de ligue après la pause de la Coupe du monde, il n’y avait pas de joie de Noël pour les supporters locaux puisque Joelinton a porté le score à 3-0 à la 32e minute lorsque Boubakary Soumare a été surpris en train de regarder le ballon dans un corner et que le Brésilien est rentré chez lui.

Dans l’un des rares moments offensifs brillants de la première mi-temps pour l’équipe locale, l’attaquant zambien de Leicester, Patson Daka, a crié pour un penalty refusé après un affrontement avec le gardien Nick Pope, mais trop souvent, la prise de décision de l’attaquant l’a laissé tomber.

L’introduction de Jamie Vardy à la pause a donné à l’attaque de Leicester un point focal qui manquait cruellement en première mi-temps, mais la défense bien organisée de Newcastle les a limités à des tirs à distance faciles à gérer.

Newcastle a dépassé Manchester City, qui affronte Leeds United mercredi, à la deuxième place avec 33 points, quatre derrière le leader Arsenal, qui affrontera West Ham United plus tard lundi. Leicester est 13e avec 17 points.