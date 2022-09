Leicester City contre Manchester United – Rapport de match de football – 1er septembre 2022

Jadon Sancho a marqué le seul but du match alors que Manchester United battait Leicester City 1-0 jeudi au King Power Stadium pour sa troisième victoire consécutive.

Après un début de saison hésitant, l’équipe d’Erik ten Hag est entrée dans le match à la suite de victoires en Premier League contre Liverpool et Southampton et a vu le capitaine Harry Maguire et Cristiano Ronaldo exclus du onze de départ pour le troisième match consécutif.

United a frappé Leicester lors d’une contre-attaque rapide au milieu de la première mi-temps alors que Marcus Rashford a enfilé le ballon à travers la ligne de fond des hôtes jusqu’à Sancho, qui a contourné le gardien Danny Ward avec sa première touche et a roulé le ballon dans un filet vide avec son deuxième pour terminer le déménagement.

Le premier match a semblé renforcer la confiance des visiteurs et ils ont avancé tout au long des 45 premières minutes, mais aucun deuxième but n’est venu et United a pris son avance 1-0 dans la pause.

Ten Hag a amené Casemiro à l’arrivée estivale pour Anthony Elanga juste avant l’heure de jeu alors que United s’accrochait à son avance et que Leicester poursuivait l’égalisation.

Ronaldo, dont United insiste sur le fait qu’il ne quittera pas le club avant la fin de la fenêtre de transfert jeudi, est venu peu de temps après à la place de Sancho et avait l’air vif, donnant à Rashford une chance à la 82e minute et faisant rebondir un coup de tête au-delà des minutes de Ward. plus tard.

Man United a vu le résultat pour se hisser à la cinquième place de la Premier League avec neuf points – un devant ses rivaux Liverpool dans le tableau – tandis que Leicester, sans victoire, est le dernier avec un seul point de ses cinq premiers matchs.