Leicester City contre Liverpool – Rapport de match de football – 15 mai 2023

Deux buts de Curtis Jones et une finition sublime de Trent Alexander-Arnold ont donné à Liverpool une victoire 3-0 à Leicester City en Premier League lundi, renforçant leurs espoirs en Ligue des champions tout en approfondissant les inquiétudes de relégation des Foxes.

Liverpool est cinquième du tableau avec 65 points après 36 matchs, un derrière Manchester United, quatrième, qui a un match en moins sur ses rivaux. Leicester est 19e avec 30 points, deux derrière Everton à la 17e place avec deux matchs à jouer.

Liverpool a remporté une septième victoire consécutive en championnat, mais le manager Jurgen Klopp n’est pas convaincu que son équipe puisse battre Manchester United ou Newcastle au-dessus d’eux.

« Je ne pense pas qu’il soit probable [finishing in the top four] quand tu vois comment ils [Man United and Newcastle] jouer, ils ont tellement de qualité », a déclaré Klopp après le match. « Ce serait vraiment dommage s’ils glissent et que nous ne sommes pas là. Nous devons donc faire notre travail. »

Leicester a accueilli le défenseur central Jonny Evans dans la formation de départ pour la première fois depuis octobre, mais le triple vainqueur de la Premier League avec Manchester United n’a pas pu inculquer la discipline défensive dont son équipe avait besoin.

« Nous regardons les résultats et nous avons perdu trop de matchs et d’autres équipes ont été meilleures, c’est aussi simple que cela », a découragé Evans, qui a été capitaine de Leicester à son retour. « Il nous reste encore deux matchs et nous devons faire le même effort que nous avons montré ce soir, le même engagement, mais nous serons en compétition comme nous l’avons fait ce soir. »

Après une ouverture lente, Jones a sorti l’impasse à la 33e minute avec une superbe première fois sur le centre de Mohamed Salah après que la haute ligne défensive de Leicester ait été rattrapée par un long ballon du gardien de Liverpool Alisson.

Le milieu de terrain de 22 ans a remis le ballon dans le filet trois minutes plus tard et une fois de plus c’est Salah qui l’a mis en place, Jones prenant une touche au virage avant de rentrer à la maison.

Le public local a fait de son mieux pour remettre son équipe dans le match et Harvey Barnes s’est rapproché sept minutes après le début de la seconde période, mais Alisson a réussi un formidable arrêt pour garder le ballon à l’extérieur.

Alexander-Arnold a ensuite étouffé tout espoir de retour avec un troisième brillant après qu’un coup franc a été touché sur son chemin par Salah à la 71e minute, et il a appliqué une finition tonitruante pour calmer les supporters locaux une fois pour toutes.

Salah aurait dû en ajouter un quatrième à la 79e minute lorsque Cody Gakpo l’a fait passer, mais l’international égyptien a étonnamment tiré loin du poteau gauche avec seulement le gardien à battre.

Avec un voyage pour affronter Newcastle United et un match à domicile contre West Ham United à venir, le temps presse pour que les champions 2016 conservent leur statut de Premier League.