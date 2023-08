Leicester City contre Coventry City : Championnat – en direct

il y a 1 m 08.06 HAE 47 minutes Coventry, cependant, a commencé la seconde mi-temps comme ils l’entendent, remportant un corner sur la gauche…



il y a 2 m 08.06 HAE 46 minutes Ah Ellis. Oh mon pote. Ohhhh maaaate. Un clip long et intelligent sur le dessus de Hamer, et Simms est parti ! Le ballon rebondit maladroitement, mais s’il le prend dans la foulée, il a sûrement le rythme et la puissance pour garder les défenseurs derrière lui. Mais plutôt que de faire irruption dans la surface, il tente une demi-volée à 20 mètres, la retirant de son tibia à la place, et les gloussements de la foule lui disent exactement quel oubli c’était.



il y a 4 mois 08.04 HAE 46 minutes Nous repartons…



il y a 15 mois 07h52 HAE Le bonheur de la mi-temps : en général, je ne peux pas accepter l’utilisation du mot « super » comme synonyme du mot « très », mais je suis super, super fier de mon pote Naj qui a reçu la toute première réalisation de sa vie prix lors de la récente cérémonie de remise des prix de Stonewall. Ceci, les gens, est le beau jeu.

Mis à jour à 07h52 HAE

il y a 17 mois 07h50 HAE MI-TEMPS : Leicester City 0-0 Coventry City Leicester a été la meilleure équipe, mais aucune n’a créé grand-chose et les deux semblent capables de trouver le seul but qui pourrait suffire.



il y a 18 mois 07h50 HAE 45+1 min Les champions sont sortis ! Pas de triplé pour les États-Unis ! La Suède étourdit les États-Unis aux tirs au but lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 – en direct En savoir plus

Mis à jour à 07h56 HAE

il y a 19 mois 07h49 HAE 45+1 min Ricardo s’inverse à nouveau, remporte un défi et balaie McAteer, qui claque un tir montant que Wilson repousse à son poteau proche. Dans les communications, ils pensent qu’il aurait dû marquer, mais Latibeaudierre glissait dans le sho, il n’avait presque pas le temps de tirer, et il lui a donné un cuir approprié. Peut-être qu’il va loin, mais je comprends tout à fait pourquoi il s’est précipité.

Mis à jour à 07h55 HAE

il y a 21 mois 07h47 HAE 45 minutes Nous aurons une minute supplémentaire.



il y a 21 mois 07h47 HAE 45 minutes Le corner est aussi un bon coup, ramené au bord proche du poteau, style Anderton à Sherginham, avant que le ballon ne se dirige vers l’autre côté de la surface où Faes bloque le tir de Simms et un autre défenseur, je n’ai pas bien vu qui, fait de même avec l’effort de Palmer.



il y a 22 mois 07h46 HAE 44 minutes Nice de Simms, qui vient en profondeur, retourne son homme, et trouve Palmer, qui s’éloigne de Winks, échange des passes avec Hamer, tire… et voilà Winks qui glisse comme un maniaque pour bloquer le tir derrière.



il y a 24 mois 07h44 HAE 42 minutes Le mauvais contact de Simms permet à Faes d’intercepter et il gambade vers l’avant pour rejoindre Mavididi, qui passe à l’extérieur puis coupe en travers du visage… et ni le défenseur ni Vardy ne peuvent atteindre la passe pour appliquer la finition.



il y a 25 mois 07h43 HAE 40 minutes « J’ai un faible pour ces deux clubs », déclare Bogdan Kotarlic, « parce que dans les années 90, quand le football était encore romantique, ils étaient en fait très bons avec des joueurs géniaux (Muzzy Izzet, Emile Heskey, Dion Dublin, Darren Huckerby …) et de jolis stades avec une âme (Filbert Street et Highfield Road). J’espère qu’ils seront tous les deux promus à la fin de la saison. Je ne suis pas sûr que je qualifierais Filbert Street ou Highfield Road de « sympa », mais je suis d’accord qu’ils étaient préférables à ce que les deux clubs ont maintenant. Le progrès est plastique.



il y a 27 min 07h41 HAE 38 minutes Le jeu a été un peu plus encore ces dernières minutes, Simms étant une menace musclée et faisant gagner du temps à son équipe quand ils jouent contre lui. Lui, Palmer et Gooden semblent également prêts à partir chaque fois que Leicester cherche à sortir.

Mis à jour à 07h41 HAE

il y a 29 min 07h38 HAE 37 minutes Nice de Mavididi, qui voit Thomas venir pour lui alors fait rouler les crampons vers l’arrière sur le ballon, coupe et s’éloigne. Il ne peut rien en tirer, mais c’est absolument ridicule à quel point presque tous les joueurs sont techniquement qualifiés maintenant.



il y a 31 min 07h36 HAE 35 minutes Mais il glisse droit dans le mur. Piètre effort.



il y a 32 mois 07h36 HAE 34 minutes McAteer intervient par la droite et à travers Dasilva, qui défie une fois qu’il a perdu le contrôle mais est néanmoins pénalisé. Coup franc Leicester, à quelques mètres de la surface de réparation, à gauche du centre ; Dewsbury-Hall prendra, et s’en fout.



il y a 33 mois 07h35 HAE 32 minutes Coventry envoie le ballon à Dasilva et immédiatement, Faes se glisse pour le décharger; il a bien commencé. Mais Coventry parie dès le lancer, Thomas chargeant vers l’avant, jouant contre Simms, se déplaçant dans la surface et arrivant à la fin de la réduction de Gooden pour frapper un tir au-dessus du poteau proche. Joli, ça.



il y a 35 mois 07h33 HAE 31 minutes J’imagine que Robins sera relativement satisfait de ce qu’il a vu jusqu’à présent, son équipe sous pression mais la portant bien et ne semblant pas incapable de marquer.



il y a 36 mois 07h32 HAE 29 minutes Leicester remporte un corner sur la gauche et Ricardo dévie dans une belle balle vers le bâton le plus éloigné, rencontrant la course de Doyle, qui se dirige vers le bas … mais pas assez puissamment, Wilson pelletant loin et autour du poteau, le corner résultant venant maintenant. C’est la meilleure chance que nous ayons vue jusqu’à présent, et rétrospectivement, peut-être qu’un effort droit au but en aurait donné une.



il y a 38 mois 07h30 HAE 29 minutes Alerte aux tirs au but ! Les doubles champions auront-ils du mal à se qualifier pour les quarts de finale ? Suède v États-Unis : pénalités en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 – en direct En savoir plus



il y a 38 mois 07.29 HAE 28 minutes Cela a été un jeu assez agréable jusqu’à présent, mais il pourrait utiliser un but.



il y a 39 min 07.28 HAE 26 minutes Maintenant, voici à nouveau Coventry, Palmer jouant dans Simms qui licencie un retour alors que la route vers le but se sépare. Mais à partir de 20 mètres, Palmer opte pour un pied latéral puissant malgré une balle à une hauteur inconfortable qui nécessitait vraiment un laçage, et l’effort vole à un mètre ou deux au-dessus de la barre.



il y a 40 m 07.27 HAE 25 minutes Un avertissement de Coventry, Simms contrôlait bien dans la surface avant de passer trop de temps à essayer de créer la voie de tir parfaite et de se retrouver évincé. Le défenseur de Leicester City, Wout Faes, se bat pour la possession avec l’attaquant de Coventry City, Ellis Simms. Photographie : Dennis Goodwin/ProSports/Shutterstock

Mis à jour à 07h31 HAE

il y a 41 min 07.26 HAE 23 minutes Leicester presse haut et a l’air plutôt en forme. Et, pendant que je tape ça, Winks vend un mannequin et entre dans l’espace créé puis, dans le suivant, euh, jouer, vole une balle au-dessus pour le maraudeur Ndidi avant que Palmer ne lance le corps sur la route d’un tir de Dewsbury-Hall. Alors Leicester revient et, bien que le mauvais lancer de McAteer donne à Coventry un coup de pied de but, jusqu’à présent, ils sont de loin l’équipe supérieure. Cependant, ils n’ont pas créé grand-chose.



il y a 45 mois 07.23 HAE 22 minutes Dewsbury-Hall a l’air vif et il trouve de l’espace sur le côté gauche de la boîte de Coventry, vissant une passe carrée derrière ceux qui souhaitent l’attaquer.



il y a 46 mois 07.22 HAE 20 min Coventry est entré parmi Leicester ces dernières minutes, endiguant le flot d’attaques, puis Sheaf cloue Vardy. « Bienvenue au championnat », songe Lee Hendrie.



il y a 47 min 07.21 HAE 18 minutes Tangentiellement, voici quelque chose sur le plus grand but de l’histoire de Coventry et l’un des buts les plus emblématiques des années 80. But en or : Keith Houchen pour Coventry City contre Tottenham (1987) | Daniel Harris En savoir plus



il y a 48 mois 07h20 HAE 17 minutes J’ai mentionné ma joie de revoir l’ancien badge Cov, et il y a aussi quelque chose de bien dans le fait que leur kit est fabriqué par Hummel.



il y a 51 min 07.16 HAE 15 min Leicester domine maintenant, une balle dans Vardy rejaillit vers le inverser Ricardo, son premier cliché à nouveau directement sur Wilson.



il y a 53 mois 07h15 HAE 13 minutes Vardy glisse vers McAteer, qui frappe la ligne et se tient sur un centre décent qui ne trouve pas tout à fait un attaquant, puis Ndidi se présente sur le flanc et remporte un autre corner. Leicester arrive.