Leicester City, blessé, détenu 1-1 par Burnley en Premier League

La candidature de Leicester City à se qualifier pour l’UEFA Champions League a subi un nouveau revers avec un match nul 1-1 contre Burnley, menacé de relégation, en Premier League mardi.

L’équipe blessée de Brendan Rodgers a récupéré après avoir concédé un but à la quatrième minute à Matej Vydra, avec la volée de Kelechi Iheanacho à la 34e qui a marqué un point à Turf Moor.

Cependant, plus de points perdus trois jours après une défaite 3-1 contre Arsenal ouvre davantage la porte aux quatre premiers rivaux des Leicesters avec environ un quart de la saison à jouer.

Leicester est troisième, cinq points d’avance sur West Ham et six d’avance sur Chelsea, cinquième, après avoir joué un match de plus.

La liste des blessés de Rodgers s’allonge, Harvey Barnes étant le dernier joueur à rejoindre James Maddison, James Justin et Jonny Evans en marge.

Cela a forcé le manager de Leicester à aligner une équipe de fortune contre Burnley et l’un des joueurs marginaux appelés, Hamza Choudhury, était responsable du but de Burnleys.

La faible passe arrière de Choudhurys a été saisie par Vydra, qui a contourné Wilfred Ndidi et a tiré haut devant Kasper Schmeichel.

Iheanacho a égalisé quand il a franchi son marqueur et a rencontré une passe flottante de Ndidi avec une volée au virage qui a survolé le gardien de Burnley Nick Pope, dont le positionnement était discutable.

Youri Tielemans a frappé le poteau dans les dernières minutes pour Leicester, mais Burnley a exercé plus de pression avec Schmeichel réalisant de beaux arrêts pour empêcher les en-têtes de James Tarkowski et Chris Wood.

Leicester a également souffert de blessures à la fin de la saison dernière et a abandonné les places de la Ligue des champions au cours des dernières semaines de la saison en raison de seulement deux victoires de ses neuf derniers matchs.