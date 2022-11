Leicester City bat West Ham United pour gagner à nouveau sur la route

Leicester City a battu West Ham United 2-0 avec des buts de James Maddison et Harvey Barnes samedi pour compléter un triplé de victoires à l’extérieur en Premier League et passer à la 12e place du classement avant la pause de mi-saison.

Leicester, qui avait perdu ses cinq premiers matchs à l’extérieur cette saison, n’a eu besoin que de huit minutes pour prendre la tête lorsqu’un mouvement de contre-attaque s’est terminé avec un Maddison non marqué tirant son tir dans le toit du filet au deuxième poteau.

Mais la joie de Leicester s’est rapidement transformée en inquiétude de l’Angleterre alors que Maddison – qui a fait partie de l’équipe de la Coupe du monde il y a deux jours – est tombé en tenant sa jambe et a été immédiatement remplacé, le joueur de 25 ans marchant directement dans le tunnel pour se faire soigner.

L’après-midi de West Ham a failli aller de mal en pis après que le dernier tacle de Craig Dawson a fait tomber Patson Daka dans la surface, l’arbitre accordant un penalty après un contrôle VAR, mais le gardien Lukasz Fabianski a sauvé le coup franc de Youri Tielemans.

L’équipe locale a pressé et sondé pour un égaliseur en seconde période alors que Declan Rice établissait le tempo et tirait les ficelles du milieu de terrain tandis que Leicester était de mauvaise qualité, forçant le manager Brendan Rodgers à faire un triple changement.

La décision a porté ses fruits six minutes plus tard lorsque le remplaçant Ayoze Perez a libéré Barnes avec un sublime ballon en profondeur sur une autre contre-attaque de Leicester et l’ailier anglais a terminé avec un premier effort pour battre Fabianski.

