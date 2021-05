Leicester City bat Chelsea 1-0 pour remporter son premier titre de FA Cup

Leicester a remporté la FA Cup pour la première fois en 137 ans d’histoire du club samedi alors que la frappe sensationnelle de Youri Tielemans a battu Chelsea 1-0 devant 22000 fans à Wembley.

La plus grande foule à un événement sportif en Angleterre depuis que la pandémie de coronavirus a frappé il y a 14 mois a eu droit à un but digne de remporter n’importe quel trophée alors que le milieu de terrain belge a explosé dans le coin supérieur à la 63e minute.

Kasper Schmeichel a produit un arrêt impressionnant pour refuser Mason Mount tardivement et Chelsea a également eu un but exclu par un examen VAR pour hors-jeu.

Cinq ans après que les Foxes aient assommé les géants de la Premier League pour devenir champions, Leicester a maintenant remporté l’autre prestigieux trophée du football anglais à la cinquième fois.

Ils avaient déjà perdu quatre fois la finale, mais la dernière remonte à 52 ans.

Une semaine historique pour les hommes de Brendan Rodgers pourrait être encore meilleure car ils sont sur le point de sceller une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Les équipes se rencontrent à nouveau dans trois jours à Stamford Bridge dans un affrontement crucial pour décider qui assurera une place parmi les quatre premières de la Premier League.

Chelsea a besoin d’une réponse rapide après avoir perdu pour la quatrième fois en 27 matchs depuis que Thomas Tuchel a remplacé Frank Lampard limogé en janvier.

Les Blues ont également une finale de Ligue des champions à espérer contre Manchester City dans deux semaines, mais pourraient terminer la campagne sans argenterie ni place dans la première compétition de clubs d’Europe la saison prochaine.

Le succès de Chelsea sous Tuchel est venu grâce à un excellent bilan défensif, mais leurs difficultés à l’autre bout ont de nouveau été exposées.

Les hommes de Tuchel ont dominé avant la mi-temps, mais se sont efforcés de créer des occasions nettes malgré que Leicester ait perdu le pilier défensif Jonny Evans sur blessure au milieu de la première mi-temps.

Werner capricieux

La finition capricieuse de Timo Werner a caractérisé sa première saison en Angleterre depuis son arrivée du RB Leipzig pour 47 millions de livres sterling (66 millions de dollars) et l’international allemand avait un autre jour à oublier devant le but.

Tuchel s’est détourné de dégoût après que Werner ait flambé haut et large du bord de la surface avec la défense de Leicester étirée au milieu de la première mi-temps.

Werner est ensuite venu le plus près de sortir de l’impasse avant la mi-temps alors que sa tête dérivait juste au large et échappait à Cesar Azpilicueta alors que le capitaine de Chelsea se lançait au deuxième poteau.

Le retour bienvenu du bruit provenant de 6000 fans de chaque côté des deux extrémités du terrain a permis de masquer un manque général de qualité sur le terrain.

10000 autres supporters locaux, travailleurs clés et parties prenantes de la Fédération de football étaient également présents alors que Wembley se prépare à accueillir des matches à l’Euro 2020 le mois prochain à 25% de sa capacité.

Un moment de magie s’est avéré décisif alors que Tielemans a récupéré la possession à mi-chemin dans la moitié de terrain de Chelsea et a avancé avant de déchaîner une frappe imparable dans le coin supérieur devant Kepa Arrizabalaga.

Tuchel a déployé la force en profondeur de son équipe pour tenter de trouver un égaliseur alors que Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell, Kai Havertz, Olivier Giroud et Christian Pulisic ont tous été introduits sur le banc.

Mais ils ont été démentis par l’éclat de Schmeichel dans le but de Leicester.

Chilwell, dont chaque contact a été hué par le soutien de Leicester, est presque revenu hanter son ancien club alors que sa tête a été retournée au poteau par le Danois.

Mount ne pouvait donc pas croire à sa chance alors que son tir doucement frappé était retourné par un arrêt brillant de Schmeichel.

Même lorsque le gardien de Leicester a été battu, Chelsea s’est vu refuser par un examen VAR.

Un but contre son camp de Wes Morgan semblait prêt à envoyer le match en prolongation, mais Chilwell s’était écarté du hors-jeu dans la préparation.

Les joueurs et les fans de Leicester ont célébré la décision comme un but et étaient à nouveau ravis quelques instants plus tard après avoir assisté à une finale nerveuse.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici