Leicester Blow Champions League Chance, Liverpool et Chelsea terminent dans le Top 4

Liverpool et Chelsea a remporté les deux dernières places de la Ligue des champions dans une fin dramatique première ligue dimanche, laissant Leicester le cœur brisé pour la deuxième campagne consécutive. Avec Manchester City déjà garanti un troisième titre en quatre ans et Manchester United certain de terminer deuxième, l’accent a été mis sur la bataille pour les deux dernières places dans le top quatre. À l’approche du 38e et dernier tour de matches, un seul point séparait Chelsea à la troisième place de Leicester à la cinquième. Deux buts de Sadio Mane ont donné à Liverpool une victoire 2-0 à domicile contre Crystal Palace tandis que l’équipe de Thomas Tuchel était redevable à l’effondrement tardif de Leicester contre Tottenham au King Power Stadium.

Chelsea a perdu 2-1 à Aston Villa mais a été sauvé par la défaite 4-2 des vainqueurs de la FA Cup de Brendan Rodgers.

Jamie Vardy a intensifié la pression sur les champions déchus Liverpool et Chelsea au début d’un après-midi à bascule, plaçant Leicester devant le point de penalty.

Cela signifiait, dans l’état actuel des choses, que Liverpool, jouant devant la plus grande foule à Anfield depuis qu’ils étaient devenus champions d’Angleterre la saison la moins longue, a abandonné les places de qualification pour la Ligue des champions.

Mais après un début incertain, Mane a calmé les nerfs à la 36e minute et quelques minutes plus tard, Harry Kane, jouant peut-être son dernier match pour les Spurs, égalisé pour les visiteurs du King Power.

Chelsea a été secoué lorsque Bertrand Traoré a renvoyé Villa juste avant la pause quand il a rencontré le coin de Matt Targett et son tir a bouclé sur Edouard Mendy et hors du bar.

Vardy a ensuite marqué à nouveau sur penalty peu après la mi-temps et quelques minutes plus tard, Villa a doublé son avance quand Anwar El Ghazi a battu le gardien de but remplaçant Kepa Arrizabalaga depuis le point de penalty.

À ce stade, il semblait que Chelsea, qui jouera à Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions la semaine prochaine, manquerait le top quatre.

DOULEUR DE LEICESTER

Ils ont retiré un but, mais l’action clé a eu lieu au King Power, où un but contre son camp de Kasper Schmeichel et deux frappes tardives de Gareth Bale ont inversé la tendance.

Liverpool, frappé par une série de blessures et par une forme incohérente plus tôt cette saison, a été impressionnant dans la dernière ligne droite, remportant huit de ses 10 derniers matchs pour sceller sa place dans la première compétition de clubs d’Europe.

Chelsea, finaliste battu de la FA Cup la semaine dernière, sera extrêmement soulagé que Tottenham leur ait rendu service, leur saison menaçant de se défaire dans les dernières semaines.

Ils peuvent désormais affronter Manchester City en finale de la Ligue des champions sans avoir à gagner pour se qualifier pour la compétition de la saison prochaine.

Leicester, contraint de se contenter d’une place en Ligue Europa, a également raté le top quatre lors de la dernière journée de la saison dernière lorsqu’ils ont été battus par Manchester United.

West Ham a également obtenu une place en Ligue Europa en battant Southampton 3-0 tandis que Fulham, West Brom et Sheffield United avaient déjà été relégués.

Sergio Aguero a marqué deux buts lors de sa dernière apparition pour Manchester City lors de leur défaite 5-0 contre Everton.

L’Argentin, le meilleur buteur de tous les temps de City, est revenu dans l’équipe pour ses adieux et est devenu remplaçant en deuxième période.

